Octavian Morariu, Membru CIO in Romania, desemnat presedintele Comisiei de Evaluare pentru JO de Iarna 2026

La sesiunea CIO care a avut loc la Buenos Aires la inceputul Jocurilor Olimpice de Tineret (08-09 octombrie 2018), Octavian Morariu, Membru CIO in Romania, a fost desemnat Presedintele Comisiei de Evaluare pentru Jocurile Olimpice de Iarna 2026. Orasele candidate sunt Calgary, Milano (Cortina D’Ampezzo) si Stockholm.

Ceilalti membri ai acestei comisii de evaluare care vor fi desemnati in scurt timp de CIO se vor deplasa impreuna in luna aprilie 2019 in cele trei orase pentru a analiza propunerile si proiectele candidatilor, iar apoi vor intocmi un raport care va fi prezentat membrilor CIO la cea de-a 134 Sesiune, care va avea loc in luna iunie 2019 la Lausanne, capitala Olimpica, si va decide gazda JO Iarna 2026.

In calitatea sa de Membru CIO, Morariu mai face parte din urmatoarele comisii: Comisia pentru Programul Olimpic, Comisia de Relatii Internationale, Comisia pentru Afaceri Publice si Dezvoltare priin Sport si Comisia de Coordonare a Jocurilor Olimpice de iarna Beijing 2022.

Octavian Morariu este cel care, in timpul celui de-al doilea mandat al sau ca Presedinte COSR, a reusit sa aduca pentru prima data Flacara Olimpica in Romania, aprinsa pentru FOTE Brasov 2013. A fost apoi implicat in candidatura Romaniei pentru a organiza JOT Iarna 2020 tot la Brasov, cursa pierduta in favoarea orasului Lausanne, si este deja din nou implicat in discutiile preliminare cu Departamentul Sport al CIO pentru candidatura Romaniei la organizarea editiei din anul 2024 a aceleiasi competitii, la initiativa autoritatilor Judetului Brasov, a Municipiului Brasov si a Presedintelui COSR, Mihai Covaliu.

La randul sau, actualul Presedinte COSR, Mihai Covaliu este cel care a dat startul FOTE Brasov 2013 la Ceremonia de Deschidere, care a avut loc pe Stadionul Olimpic al Liceului Sportiv “Ion Tiriac” din Brasov, langa Poarta Schei, in calitatea sa de Campion Olimpic al Romaniei si Cetatean de Onoare al Municipiului Brasov.