Motive de îngrijorare pentru Simona Halep! Românca nu e refăcută complet după accidentare

Simona Halep a trecut în turul II la Beijing, unde va juca azi, în jurul orei 10.30, cu Ekaterina Alexandrova, din Rusia (locul 39 WTA). Simona are oarecare motive de îngrijorare, deoarece nu este în plenitudinea forțelor.

„Nu sunt refăcută 100%. Am încă dureri, ca după o perioadă în care am avut spatele blocat. Dar astăzi am fost foarte relaxată. Pot să spun că nu am forţat.

Am ştiut cum să joc împotriva ei [lui Peterson, n.n.]. Cred că am jucat inteligent, adică ce nu îi place ei. De aceea am reuşit să câştig. Mă simt excelent, căci niciodată nu este uşor după accidentări. Am fost puţin necăjită înainte de turneu, căci mi s-a întâmplat din nou, la fel ca anul trecut.

Dar acum sunt mai bucuroasă, pe de o parte pentru felul în care am jucat şi pe de alta, pentru că am câştigat”, a declarat ea ieri, după victoria cu Rebecca Peterson.