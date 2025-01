Mo Salah: Masinaria egipteana de goluri

Mohamed Salah este unul dintre cei mai cunoscuti jucatori de fotbal din lume. Acesta mai este recunoscut si sub numele de „Faraonul”, asociat cu provenienta sa din Egipt. Mo Salah se remarca pe terenul de joc prin abilitatile sale si prin performantele pe care le-a facut de-a lungul timpului. Incepand de la cariera modesta din Egipt si pana la rolul de star in campionatul Angliei, parcursul sau a fost pavat de determinare, munca si ambitie.

Cariera lui Salah: Din Egipt in Premier League

Mohamed Salah s-a nascut pe data de 15 iunie 1992 in Nagrig, Egipt. Acesta a inceput sa joace fotbal la echipa de club Al-Mokawloon, o echipa detinuta de Arab Constructors, la varsta de 14 ani. Conform declaratiilor sale, Salah lipsea de multe ori de la scoala pentru a parcurge drumul de 3 ore catre antrenamente.

Salah a facut debutul la echipa mare in Egipt Premier League pe data de 3 mai 2010 versus El Mansoura si a intrat pe teren cu statutul de jucator de rezerva. In sezonul din 2010-2011, acesta a continuat sa se remarce pe teren, devenind astfel un jucator pilon in echipa.

Totusi, desi era un jucator important in echipa, acesta nu reusea sa marcheze, iar colegii sai spuneau ca de multe ori acesta ramanea in vestiar si plangea. Intr-un final, Salah a inscris primul gol in campionatul Egiptului pe data de 25 decembrie 2010, intr-un meci terminat cu scorul de 1-1 versus Al Ahly.

Talentul sau au atras atentia altor echipe, iar in anul 2012 acesta a facut pasul catre o echipa mult mai buna si anume FC Basel din Elvetia. Datorita performantelor, cu 9 goluri in 47 de aparaitii, Salah a atras atentia cluburilor din Premier League, iar pe data de 23 ianuarie 2014 acesta era transferat de catre Chelsea. Din pacate pentru el, aceasta experienta nu a fost una tocmai pozitiva, fiind folosit foarte putin in acel sezon.

Din aceasta cauza, pe data de 2 februarie 2025, Chelsea il imprumuta pe Salah la Fiorentina pentru o perioada de 18 luni de zile. Peformantele bune i-au determinat pe cei de la Fiorentina sa-l cumpere de la Chelsea, insa clubul londez avea alte planuri. Chelsea l-a imprumutat pe Salah la Roma, debutul acestuia fiind pe data de 22 august impotriva celor de la Hellas Verona.

Talentul lui Salah a facut ca cei de la Roma sa-l cumpere de la Chelsea in schimbul sumei de 15 milioane de euro. Insa Salah a stat 1 singur an la Roma, pe data de 22 iunie 2017 acesta fiind cumparat de catre Liverpool, contra sumei initiale de 36 de milioane de lire sterline.

Aceasta mutare s-a dovedit a fi una dintre cele mai inspirate facute de Liverpool, Mo Salah fiind unul dintre cei mai emblematici jucatori ai echipei si un pilon central.

Statistici impresionante ale egipteanului

Inca de la inceputurile sale, Salah s-a dovedit a fi un atacant veritabil. Iata care sunt statisticile sale:

Al-Mokawloon – a marcat 11 goluri in 37 aparitii

Basel – a marcat 9 goluri in 47 aparitii

Chelsea – a marcat doar 2 goluri in 13 aparitii

Fiorentina – a marcat 6 goluri in 16 aparitii

Roma – a marcat 29 goluri in 65 aparitii

Liverpool – pana in acest moment, are marcate 174 de goluri in 272 aparitii

In sezonul competitional 2017-2018, Mohamed Salah a stabilit primul sau record: cele mai multe goluri marcate (32 goluri) intr-un sezon cu 38 de meciuri. Cu cele 174 de goluri marcate pana in prezent, Salah este cel mai profilic atacant african din campionatul Premier League.

Salah nu se evidentiaza doar prin golurile marcate, ci si prin pasele decisive. In sezonul curent, acesta a oferit pana in acest moment 13 pase decisive din 22 de meciuri jucate.

Stilul de joc unic

Mohamed Salah este un jucator care este cunoscut pentru viteza sa si tehnica cu care controleaza balonul. Acesta are capacitatea de a dribla cu usurinta adversarii, ceea ce il face de temut pentru orice aparare a lumii.

Ca si pozitionare, Mo Salah este utilizat frecvent pe flancul drept pentru a-si folosi piciorul stang pentru a suta cu precizie, pentru a gasi spatii in apararea adversa si pentru a finaliza.

Masinaria egipteana de goluri

Mohamed Salah mai este poreclit de catre fani „Masinaria egipteana de goluri”, iar aceasta nu este deloc exagerata. Pentru echipa nationala, Salah a marcat pana in acest moment 59 de goluri in 103 de aparitii, fiind privit ca un simbol de mandrie nationala in Egipt pentru realizarile sale.

In anul 2019, Salah a fost numit in lista de 100 cei mai influenti oameni ai revistei Time, fiind creditat si pentru cresterea popularitatii echipei Liverpool printre fanii egipteni.

Pe terenul de fotbal, Salah a demonstrat constant o abilitate exceptionala de a gasi plasa portii, indiferent de adversarul pe care il are in fata. Este rezistent fizic si isi poate mentine performanta pe toata durata meciului, astfel ca, nu de putine ori, acesta a reusit sa decida soarta unor meciuri prin goluri marcate in minutele de prelungiri.

Ce urmeaza pentru Salah spre finalul carierei?

Mohamed Salah a ajuns la maturitatea fotbalistica, avand in acest moment 32 de ani. Acesta este in ultimul an de contract cu Liverpool, iar speculatiile au inceput sa apara. Insa acum apare intrebarea: Ce urmeaza pentru Salah spre finalul carierei?

Va alege acesta drumul banilor din Orientul Mijlociu, va continua sa faca performante incredibile la Liverpool sau se va retrage din fotbal la un club din tara natala, Egipt?

O alta optiune pe care ar putea sa o ia in considerare este sa inceapa o cariera in antrenorat. Avand in vedere profesionalismul si experienta acumulata in cele mai tari campionate ale lumii, Salah poate avea un impact major asupra noii generatii de fotbalisti.