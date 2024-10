Meciuri tari în Superliga: Dinamo – FCSB și alte 3 dueluri interesante

Etapa a 13-a din Superliga propune dueluri tari, cu implicații pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului. Capul de afiș va fi derby-ul dintre Dinamo și FCSB, însă tot în această rundă se vor disputa și alte meciuri tari. Liderul U Cluj întâlnește o altă echipă care luptă pentru play-off, Oțelul Galați. În această rundă se va disputa și meciul dintre Petrolul și CFR Cluj, iar un alt duel interesant va fi cel dintre Farul și Rapid.

Programul complet al etapei cu numărul 13 din Superliga:

Vineri, 18 octombrie

Ora 18:00 Gloria Buzău – Hermannstadt

Ora 21:00 U Cluj – Oțelul Galați

Sâmbătă, 19 octombrie

Ora 18:15 Sepsi – UTA Arad

Ora 21:00 Petrolul Ploiești – CFR Cluj

Duminică, 20 octombrie

Ora 16:00 Universitatea Craiova – FC Botoșani

Ora 21:00 Dinamo – FCSB

Luni, 21 octombrie

Ora 18:30 Poli Iași – Unirea Slobozia

Ora 21:00 Rapid – Farul

U Cluj întâlnește singura echipă neînvinsă

U Cluj și Oțelul Galați sunt revelațiile acestui sezon din Superliga. Formația lui Ioan Ovidiu Sabău se află pe prima poziție în acest moment, cu 23 de puncte, trei peste Universitatea Craiova și patru peste Oțelul Galați, echipa de pe locul trei.

Dorinel Munteanu a creat o formație redutabilă, o adevărată specialistă a meciurilor încheiate la egalitate. În acest sezon, Oțelul are 4 victorii și 7 rezultate de egalitate. În plus, gălățenii au și cea mai bună defensivă din campionat, cu doar 5 goluri primite. Ca o comparație, FCSB și CFR Cluj au încasat 15 goluri în această stagiune. Va fi însă un duel interesant, în care U Cluj este văzută cu prima șansă la pariuri. Are 1.95 să câștige, egalul are 3.20, iar succesul Oțelului are 4.20.

Duel pentru play-off între Petrolul și CFR Cluj

Petrolul Ploiești – CFR Cluj este un alt duel tare din această etapă. Petrolul s-a descurcat mai bine decât se anticipa în acest sezon, însă vine după un eșec suferit în ultima etapă. În schimb, CFR Cluj a întrerupt seria negativă și a obținut o victorie lejeră cu Poli Iași în ultima etapă. În clasamentul Superligii, CFR Cluj este pe locul 4, cu 18 puncte, dar mai are de disputat și o restanță cu Oțelul Galați. Petrolul este pe locul 6, cu 18 puncte. CFR Cluj are patru victorii la rând în meciurile cu Petrolul și are cota 2.00 să obțină cele 3 puncte. Egalul are cota 3.35, iar victoria Petrolului are 3.80.

Dinamo – FCSB, derby-ul rundei

Dinamo și FCSB capătă din nou greutatea unui derby, având în vedere că formația lui Kopic are un sezon bun și speră să ajungă în play-off. Dinamo este pe locul 5, cu 18 puncte, iar FCSB are mare nevoie de puncte, având în vedere că se află pe locul 7 și are 16 puncte, dar cu o restanță rămasă de disputat.

FCSB are amintirea ultimelor patru victorii din derby-urile cu Dinamo și este considerată și de această dată favorită. Are însă o cotă destul de mare la victorie, 2.30. În schimb, Dinamo are cota 3.10 să câștige, iar egalul are 3.15.

Rapid – Farul: Ambele echipe sunt în criză

Atât Rapid, cât și Farul au un sezon departe de așteptări, motiv pentru care meciul de luni se anunță interesant, din moment ce nu se va juca la egal. În clasament, echipele sunt vecine pe locurile 11 și 12, fiecare cu 13 puncte. Meciurile dintre aceste echipe au fost spectaculoase în trecut și e de așteptat ca scenariul să se repete. La pariuri, Rapid are cota 2.15 să câștige, Farul are 3.60, iar egalul are 3.15.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.