Interviu Mustatea Marius – instructor de fitness

Drumul meu de la o cariera de atletism – fotbal la echipa judeteana de juniori – catre arbitrajul in fotbalul romanesc si devenind instructor de fitness.



Ce inseamna sportul pentru Mustatea Marius?

Sportul reprezinta o religie si in acelasi timp un mod de viata prin care am fost educat de la o varsta frageda. Totul i se datoreaza tatalui meu drag care m-a invatat tot si m-a sustinut sa devin puternic si si ambitios prin sport si care acum ma vegheaza si ma sustine de sus.

Fiind un sportiv dedicat am urmat atletismul la curse de rezistenta si ulterior fotbalul fiind incantat sa imi urmez tatal insa calitatile nu erau la fel si a decis ca in arbitraj va fi mai bine, iar schimbarea a fost speciala iar eu am prins drag sa invat legile fotbalului si sa pot controla un joc de fotbal astfel incat dupa primii doi ani am reusit sa intru direct in program de tinere talente sa arbitrez jocuri importante, totul pana in clipa cand efectiv am simtit ca dupa 6 ani e cazul sa schimb ceva.

La varsta de 24 de ani am decis sa ma inscriu la club de fitness si culturism si sa pot invata cum sa particip la concursuri. Am evoluat si ulterior in 2 ani de competitii am spus ca vreau sa ma certific ca si instructor de fitness si am avut norocul sa pot urma cursul la Asociatia Succes in Educatie si Sport.



Dupa ce am reusit sa fiu certificat am stabilit ca e bine sa incep usor, cu pasi mici si siguri astfel incat drumul meu sa fie de succes. Acum imi amintesc primul meu client si prima mea clienta alaturi de care mi-am inceput cariera de instructor oficial si carora le multumesc si le voi multumi pentru increderea oferita. In perioada ce a urmat clientii se schimbau dupa ce obtineam formele dorite la fel ca si in prezent.



Provocarile in acest domeniu?

Sunt clare si foarte bine determinate. Mereu sunt perfectionist si vreau performanta, de aceea imi invat oamenii tot ce stiu pentru a dezvolta o comunitate. In fiecare zi imi doresc sa pot fi sprijin pentru oamenii din echipa mea si sa ii pot motiva si determina prin tot ce facem impreuna.



Satifactia cea mai mare?

O simt si o traiesc cu emotie de fiecare data cand un om imi multumeste cu zambet larg pentru tot ce am facut pentru el. Este un sentiment de implinire ce nu poate fi descris in cuvinte.



Cine te inspira?

Cel mai bun exemplu pentru mine si drumul in viata, este clar mama mea si in acelasi timp sursa mea de energie careia ii multumesc pentru tot ce m-a invatat si modul cum m-a indrumat sa pot evolua. Ii multumesc pentru ceea ce sunt astazi!



Sfat pentru cei ce vor sa aleaga lumea fitnesslului?

Pot spune ca trebuie sa faca ce simt, pentru ca este un domeniu spectaculos cu multe lucruri ce ajuta la propria dezvoltare dar si greu cand vine vorba de pregatire si de a fi un exemplu care sa arate impecabil mereu.

Motto-ul meu spune ca : ,,Viata = Miscare iar Miscare = Viata ,, iar noi toti trebuie sa alegem un stil de viata sanatos si plin de energie!

Il puteti contacta pe Marius pe pagina oficiala de Facebook – https://www.facebook.com/mustateateam/