In acest week-end urmeaza un concurs deosebit: Pegas Duatlon Buftea

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Regina Maria păşeşte pentru prima oară pe Domeniul Ştirbey în 1909 şi va urma să frecventeze constant acest spaţiu, despre care a lăsat una dintre cele mai calde mărturii:

“Buftea era un domeniu foarte bine orânduit, aproape de tot de Bucureşti, iar prinţul Ştirbey croise în pădure lungi alei pe care le puteai goni în galop, pe un drum bătut, lungime de mai mulţi kilometri. Atât prinţul cât şi trei dintre fiicele lui erau călăreţi cât se poate de buni şi petreceam de minune împreună. Mi-era dragă acea pădure cu covorul ei de flori ce se schimbă după anotimp, de la mica brânduşă galbenă până la floarea de măzărică din mijlocul verii, de un vânăt adânc, care-şi întindea minunatele mănunchiuri peste tot pământul. Când închid ochii parcă simt mirosul pătrunzător al tufişurilor de stejar care îşi răspândesc îndeosebi aroma spre seară şi par a-şi revărsa până şi fundul sufletului în ceasurile răcoroase ale amurgului. ”

Premii si clasament

Atat la individual, cat si la stafete, se acorda diplome si cupe ocupantilor primelor 3 locuri, dupa cum urmeaza:

Open individual feminin / masculin;

Stefate feminin, mixt, masculin.

La proba individual, pe categorii de varsta, se mai acorda diplome si ocupantilor primelor 3 locuri, dupa cum urmeaza:

14-16 ani (Cadeti)

17-19 ani (Juniori)

20-29 ani

30-39 ani

40-49 ani

50-59 ani

+ 60 ani at

*In clasamentul categoriilor de varsta, se ia in calcul varsta implinita in anul competitiei;

*La premierea categoriilor de varsta vor fi inclusi concurentii premiati in clasamentul individual – general.

In premierea categoriilor de varsta vor fi inclusi concurentii premiati in clasamentul individualegoriilor de varsta vor fi inclusi concurentii premiati in clasamentul individual – general.

Inscrierile se fac pe: http://www.duathlon.ro/inscriere/