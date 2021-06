HarmonY way – un concept blue ocean pe piata din Romania

HarmonY way, un concept blue ocean, este lansat pe piata din Romania, oferind produse de calitate, naturale si bio si experiente memorabile, in pietele de sanatate, wellness si sport, implementat in prezent in zona de retail online – www.harmonyway.ro.

HarmonY way asigura un mix optim de brand-uri inovatoare, romanesti si internatioanle, din care oamenii pot selecta ceea ce este mai bun pentru un stil de viata echilibrat si fericit, atat pentru ei, cat si pentru cei din jurul lor.

Fondatorul, dezvoltatorul si ambasadorul HarmonY way este Marinela Popescu care, dupa 20 de ani ca membru in echipa de leadership a unor companii de prestigiu, a hotarat sa faca o schimbare de directie in plan professional, dezvoltandu-si propriul business – HarmonY way in domeniul health, wellness si sport.

Marinela Popescu a coordonat departamente strategice in mai multe companii, precum Secom, Alexandrion Group, Niran – LVMH, Diverta, A&D Pharma si Lagardere Travel Retail Romania.

,,HarmonY way are ca viziune sa devina unul din cei mai importanti jucatori din aria de wellbeing, activand in zonele de health, wellness si sport.

Misiunea noastra este de a facilita dezvoltarea unui stil de viață armonios al oamenilor cu ei înșiși, cu cei dragi și cu mediul înconjurător, prin oferirea unei game integrată și diversificată de produse și experiente de calitate din pietele de sanatate, wellness & sport.

Datorita contextului de piata favorabil si al obiceiurilor romanilor de a fi tot mai constienti si mai preocupati de sanatatea lor si de calitatea vietii, in general, vom dezvolta mai multe unitati de business, pe langa cea de retail online, cu care am demarat in aceasta luna.

HarmonY way va fi un continuu explorator in aducerea a cat mai aproape de oameni a unor produse si experiente de calitate pentru intregirea armoniei de care oamenii au nevoie pentru a se bucura de frumusetea vietii.’’ a declarat Marinela Popescu, Fondatorul HarmonY way.

Conceptul blue ocean HarmonY way poate fi accesat la www.harmonyway.ro.