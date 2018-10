Halep: A fost cel mai bun an al carierei mele

Simona Halep a declarat într-un interviu la WTA Premier “VTB Kremlin Cup că 2018 a fost un an extraordinar, cel mai bun al carierei.

“Sunt foarte fericită că sunt în frunte pentru al doilea an la rând. A fost un an extraordinar, cel mai bun al carierei mele. Să termin prima şi titlul de Mare Şlem îl face foarte special şi aşa va rămâne mereu în inima mea. Sunt foarte concentrată la ce fac pe teren, am muncit din greu în fiecare zi, am fost foarte motivată de-a lungul sezonului, nu am lăsat să treacă timpul fără să-mi implementez acumulările în joc. Nu am renunţat niciodată şi am încercat tot timpul să devin din ce în ce mai bună. Toate aceste m-au ajutat să rămân timp de 4-5 ani în top. Cât despre statutul meu în România, nu-mi este uşor, pentru că ţara noastră este mică. În acest moment nu avem mulţi jucători care să performeze în acest sport.

Lumea mă recunoaşte pe stradă, toţi vor o fotografie sau un autograf. Mă bucură mult aceste clipe, dar îmi este şi greu. Căci atunci când ies, nu mi-e uşor să fiu singură sau să am parte de linişte. Încerc să văd partea bună şi să accept că uneori trebuie să plăteşti preţul succesului“, a declarat Simona.