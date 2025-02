Hagi la 60 de ani: “Mândru, împlinit”. De ziua lui, “regele” fotbalului românesc şi-a prezentat cartea autobiografică

Gheorghe Hagi a declarat că se simte mândru şi împlinit la vârsta de 60 de ani, precizând că împlinirea cea mai mare a sa este academia pe care a înfiinţat-o.

În ziua în care a împlinit 60 de ani, Hagi şi-a prezentat cartea autobiografică “HAGI Drumul meu”.

Înainte de conferinţa de presă, Farul Constanţa a postat imagini cu felul în care Hagi a fost sărbătorit de echipă.

În cartea prezentată miercuri este prezentat tot drumul său, de la vârsta de 10 ani, când a primit prima minge cadou de la părinţi, până la 60 de ani. “O să vedeţi tot drumul meu. Dacă o să luaţi cartea, OK, nu e aşa ieftină, dar are vreo 200 de pagini”, a spus el zâmbind.

Hagi a povestit în conferinţa de presă de miercuri etapele carierei sale, însă cel mai mult a vorbit despre Academia sa.

“Am început drumul meu când aveam 10 ani. Zi de zi, timp de 50 de ani am muncit. Real Madrid şi Barcelona cu perioaada de doi ani la Brescia, am învăţat foarte multe lucruri… Am cucerit Europa cu o echipă extraordinară la Galaatasaray, am demonstrat că se poate. Nu vrem să ne lăsăm, dar la un moment dat trebuie să ai tăria să spui ‘Stop’. Eu m-am lăsat nu pentru că nu aveam randament, dar nu mai puteam să mă antrenez. De la 10 ani la 36 şijumătate la nivelul cel mai înalt… Făcusem lururi extraordinare. Nu mai puteam să rezist la antrenamente. Trebuia să joc pentru suporteri, să câştig. Antrenamentul mi-a fost foarte greu, de aceea m-am lăsat”, a explicat Gheorghe Hagi.

“Gândul meu a fost apoi să fac o academie, pentru că fotbalul îmi dăduse totul. În ultimii trei ani m-am pregătit să fiu antrenor, am citit, am tradus, mi-am făcut conceptul tehnic şi aşa a ieşit şi cartea şi conceptul de mai târziu. Am decis să mă las, să fac o academie pentru copii la Constanţa. Academia este cea mai mare împlinire a mea, la 60 de ani. E proiectul meu de suflet. Sunt împăcat că am făcut tot ce am putut pentru a-i sprijini pe acei copii”, a mai spus el.

Hagi a precizat că “a ajuns aşa mare pentru că nu a lipsit nicio zi de la antrenamente”. “Antrenorul mă dădea exemplu când eram copil. Am fost perseverent, ambiţios. Două lucruri sunt importante când vorbim despre viaţa noastră: talent, până la 18 ani, iar după 18 ani, valoare. Jucătorii tehnici se dezvoltă mai târziu”.

Fostul internaţional este de părere că în România, calitatea numărul unu e creativitatea. “Cred că de aceea echipa noastră din ’94 a reuşit să ajungă acolo şi cei de la Steaua au reuşit. Vom putea să o facem să ajungem vreodată să se mai întâmple doar dacă o să găsim, o să selectăm, o să creştem generaţie care o să fie compleţi şi valoroşi. Jucătorul român e lent, suntem depăşiţi cu o secundă. Mirgea aleargă repede, cei de afară sunt puternici. Viteza de pasare şi deplasare este mult mai mare decât a noastră. Dar se poate. FCSB a făcut ceva, ne inspiră”.

Gheorghe Hagi a precizat că se simte împlinit la 60 de ani. “Simt la 60 de ani că sunt împlinit, că am făcut academia, că arată bine, mai avem vreo două terenuri de terminat… Mi-am făcut şi muzeul, vă invit acolo. Drumul meu nu a fost uşor, dar am făcut totul cu plăcere. Sunt mândru, împlinit, pentru că tot ce am încercat să fac, visele mele ca jucător, să mă bat cu cei mai buni, mi-au plăcut provocările cele mai mari. Îmi place să baţi la mine la uşă. Cred că am vorbit cel mai mult şi cel maia bine pe teren. Şi dacă faci totul bine ei te caută. Toate lucrurile la 60 de ani arată fooarte bine, sunt sănătos familia e bine, echipa a câştigat ltimul meci, academia arată bine. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că a avut grijă de mine şi mă simt unul din oamenii norocoşi în lume. Dacă vrei să fii norocos fă un lucru în viaţă, dedică-te. Este sfatul meu dacă vrei să fii împlinit”.

Hagi a spus că în carieră a avut şi momente pe care le regretă. “Sunt momente în care am luat roşu… Cred că am făcut şi greşeli. Dar toţi care suntem în joc greşim. Dar important este la final, când tragi linie, ce reuşite ai. Totdeauna să-ţi numeri reuşitele, să dai tot ce ai”.

Gheorghe Hagi a glumit, spunând şi că pentru el cele mai grele zile sunt ziua sa de naştere şi sărbătorile. “Răspund toată ziua la telefon”.

El nu exclude varianta unui nou angajament: “Chiar dacă sunt 60 de ani, mă simt bine, sunt sănătos. De ce nu? Orice provocare, orice se iveşte vom vedea. Oricine mă vrea ştie unde sunt”.

Hagi a vorbit şi despre familia sa, mulţumindu-i în special soţiei sale. “Marilena e şefa, are totul pe mână. Îi mulţumesc că mă suportă. Are grijă şi de partea cu familia, are mult mai mult timp să stea cu eii. Îi mulţumesc pentru tot. Datorită ei ambii copii sunt unde sunt. Sunt fericit pentru că Kira şi Ianis ne văd ca exemplu şi pe mine şi pe Mari. Mă bucur că Ianis face fotbal, Kira e acolo şi îi place ce face. I-a fost teamă să îmi spună că vrea să fie actriţă şi să plece în America”.

La finalul conferinţei de presă, junraliştii i-au cântat „La mulţi ani!” lui Hagi.