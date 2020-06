Gama de vinuri Prahova Valley, produsă de Crama THE ICONIC ESTATE, are o nouă identitate vizuală şi o nouă structură de portofoliu

THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, cel mai mare producător şi distribuitor de băuturi alcoolice şi vinuri din România, lansează noua identitate vizuală şi noua structură de portofoliu a vinurilor din gama Prahova Valley, răspunzând, astfel, nevoilor şi dorinţelor actuale şi diversificate ale consumatorului şi cumpărătorului. Prahova Valley este o gamă reprezentativă ȋn marea varietate de vinuri prezente pe piaţa românească, iar prin noua identitate vizuală ȋşi propune să ȋşi consolideze poziţia de brand definit prin autenticitate, calitate şi unicitate.

Povestea brandului Prahova Valley, al cărui nume este inspirat din renumita zona geografică a României, recunoscută pentru frumuseţea peisajelor sale, a ȋnceput ȋn urmă cu 17 ani. Gustul distinct şi structura armonioasă a vinului amintesc de soarele strălucitor, cerul senin şi serenitatea specifică locurilor pline de farmec de pe Valea Prahovei, acolo unde conexiunea dintre om şi natură este uşor de regăsit.

„Prahova Valley este un brand emblematic pentru portofoliul The Iconic Estate, cu tradiţie ȋn România şi apreciat ȋn randul consumatorilor şi al partenerilor, ȋn mod special, datorită calităţii. Noua identitate vizuală are rolul de a consolida legătura strânsă cu Valea Prahovei, al cărei nume ȋl poartă, a comunica atributele şi beneficiile brandului, a ȋntări conexiunea emoţională cu consumatorul şi cumpărătorul şi a spori vizibilitatea la raft, amplificând, astfel, valoarea brandului Prahova Valley ȋn categoria de vinuri liniştite. Extinderea gamei Prahova Valley cu noi produse, conform cerinţelor pieţei şi trendurilor specifice, reprezintă o direcţie strategică de dezvoltare ȋn vederea unei bune capitalizări din piaţa de vinuri liniştite.”a spus Marinela Popescu, director de marketing, Alexandrion Group.

Noua identitate vizuală armonioasă marchează o nouă etapă ȋn viaţa gamei, unificând produsele din portofoliu ca o semnătură de brand. Elementele naturii-valea, munţii, râul- reprezentate discret pe fundal, evocă denumirea brandului şi induc, prin simbolistica lor, consumatorului, o stare de relaxare, specifică plimbărilor ȋn natură, care favorizează introspecţia. Numele brandului este acum mai vizibil şi mai clar datorită fontului mult mai expresiv şi ȋn linie cu noile tendinţe grafice.

Logo-ul gamei Prahova Valley, simbolul soarelui, sursă de viaţa şi energie, a fost păstrat, ȋnsă stralucirea sa a fost intensificată, pentru a sugera intensitatea gustului vinurilor care compun această gamă şi durabilitatea lor ȋn memoria olfactivă şi gustativă a consumatorului. Sloganul „Răsărit din natură, desăvârşit cu pasiune” reflectă legătura puternică a brandului cu natura şi darurile sale miraculoase, cu oamenii care au muncit din greu şi cu drag la recoltarea strugurilor, la producţia vinului şi la stabilirea echilibrului perfect dintre arome, pentru a oferi consumatorului un vin clasic, elegant, versatil, care aduce un plus de farmec oricărui moment.

Eticheta este completată de ştampila The Iconic Estate, care atestă experienţa de aproape 130 de ani ȋn producţia de vinuri.

Gama Prahova Valley include acum 9 soiuri de vin, create pentru a da savoare şi a imprima bună dispoziţie momentelor petrecute ȋn compania familiei, prietenilor şi colegilor: cine şi prânzuri relaxate sau festive, evenimente private sau desfăşurate ȋntr-un cadru formal, aniversări, sărbători, vacanţe sau călătorii. Fiecare dintre cele 9 soiuri de vin- 4 albe, 4 roşii şi 1 rose- are o compoziţie diferită, unică, surprinzătoare, astfel ȋncât gama Prahova Valley acoperă o paletă foarte extinsă de ocazii de consum şi gusturi. Portofoliul Prahova Valley, a fost ȋmbogăţit cu un nou soi de vin – Fetească Regală, demisec – un vin alb, cu arome de fructe galbene şi flori sălbatice şi note subtile de grepfruit. Dinamic şi prietenos, vinul pune ȋn valoare preparatele culinare din carne albă sau fructe de mare şi poate fi servit, de asemenea, ȋn combinaţie cu aperitive.

Gama de vinuri albe Prahova Valley: Chardonnay-sec, Fetească Regală- demisec, Fetească Albă- demisec şi Sauvignon Blanc- demisec, fresh, tonice, uşoare, completează ȋn mod ideal preparatele pe bază de carne albă, fructe de mare şi peste, dar şi pastele şi aperitivele.

Cu o structură echilibrată şi arome de fructe roşii şi negre coapte, Prahova Valley Merlot Rose, demisec, este un vin elegant, rafinat, care completează felurile de mâncare uşoare: aperitive sau carne albă şi salate.

Cele 4 vinuri roşii din gama Prahova Valley – Cabernet Sauvignon sec, Merlot sec, Fetească Neagră demisec şi Pinot Noir demisec – sunt combinaţii ȋncântătoare de arome de fructe de pădure, prune, cireşe negre, intensificate sau temperate de note de vanilie, piper negru, tutun sau arţar, pentru a crea un gust perfect echilibrat. Vinurile sunt recomandate ȋn combinaţie cu carne roşie, brânzeturi sau paste.

Prahova Valley beneficiază şi de extinderea gamei de litraje. Astfel, trei dintre vinuri- Sauvignon Blanc – demisec, Merlot Rose – demisec şi Cabernet Sauvignon – sec sunt disponibile acum şi ȋn varianta de 0,187 ml.

The Iconic Estate pregăteşte şi alte noutăţi pentru portofoliul Prahova Valley, care vor fi comunicate consumatorilor şi cumpărătorilor ȋn perioada următoare.

Vinurile Prahova Valley, precum şi toate vinurile The Iconic Estate sunt disponibile ȋn marile lanţuri de magazine, magazinele de proximitate, locaţiile HoReCa, magazinele online de specialitate şi pe iconicdrinks.shop, parte a Alexandrion Group.

THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, este producător, exportator și importator selectiv de vinuri spumante și liniștite. Compania deține instalații de producție și depozitare, trei linii de îmbuteliere, depozit cu temperatură controlată și pivnițe subterane. Crama din Tohani, Gura Vadului, are una dintre cele mai mari pivnițe din regiunea Dealu Mare și o capacitate de procesare de 5000 tone de struguri pe an, fiind produse aproximativ 3,6 milioane de litri de vin anual, reprezentând aproximativ 5 milioane de sticle. An de an, vinurile produse au fost premiate în diverse competiții internaționale. THE ICONIC ESTATE vinde vinurile sale în mai mult de 40 de țări din întreaga lume și a devenit al doilea cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din România.

THE ICONIC ESTATE deține peste 255 de hectare de podgorii, cea mai mare parte dintre ele într-una dintre cele mai fertile regiuni viticole din România, Dealu Mare – o regiune care asigură o parte semnificativă a strugurilor folosiți pentru obținerea vinurilor excepționale, similară cu două celebre regiuni vini-viticole europene: Piemonte în Italia și Bordeaux în Franța.

Pivnițele Rhein & CIE Azuga, parte din THE ICONIC ESTATE, sunt cea mai veche locaţie unde se produce, fără întrerupere de la înființare (1892) și până în prezent vinul spumant după o metoda tradițională din Franța. Casa Regală a României apreciază vinurile din pivnițele noastre pentru calitatea lor superioară, numind THE ICONIC ESTATE furnizor oficial pentru vinurile liniștite și spumante.

Calitatea vinurilor, valoarea, rafinamentul și distincția lor fac din THE ICONIC ESTATE unul dintre cei mai buni producători români de vin, care au valorificat potențialul și diversitatea viticolă a țării prin vinurile producție proprie: Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Neptunus, Kronos, Rhea, Theia, Colina Piatra Albă, Byzantium, Prahova Valley, Floare de Lună, Floarea Soarelui, La Umbra, La Crama și altele.