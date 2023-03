Gabriel Bitan a câștigat medalia de bronz la Campionatul European în sală!

Atletul Gabriel Bitan a obținut medalia de bronz la săritură în lungime la Campionatele Europene indoor de la Istanbul.

Bitan e antrenat de Cornel Grigore și planul său e de a se califica la Jocurile Olimpice 2024.

„Este o medalie pe care am aşteptat-o de foarte mult timp, am vrut să demonstrez într-un final şi la nivelul seniorilor că performanţele mele de la juniori nu au fost întâmplătoare. Nu s-a stins marea performanţă pe care eu sunt sigur că pot s-o fac şi în sfârşit mă bucur că mi-am dovedit atât mie cât şi tuturor celorlalţi. Competiţia este foarte puternică la nivel european, avem un campion olimpic şi cel care a venit pe locul doi, suedezul, foarte bun, şi mulţi alţi săritori cu rezultate în jur de 8 metri. Dar din fericire singurul care a ştiut să facă faţă presiunii şi să sară opt metri şi acolo în finală am fost eu. Am avut emoţii, bineînţeles, a fost o presiune suplimentară faţă de Campionatul European anterior, unde am venit pe locul opt. De data aceasta ştiam că am şanse adevărate şi mă luptam pentru medalie, nu a fost nicio întâmplare acest rezultat. Nu a fost neaşteptat, pentru asta am mers acolo, locul trei era un obiectiv cât se poate de realist”, a anunțat Gabriel Bitan.

„Atletul a mai declarat: „Baremurile au fost crescute foarte mult la toate probele faţă de anii anteriori, deoarece este un sistem nou de calificare pe World Ranking. 50% dintre sportivi se califică pe acest barem şi 50% pe clasamentul mondial. Avem speranţa că vom reuşi să facem şi baremul, iar dacă nu varianta de rezervă este să participăm la concursuri importante, să am rezultate bune şi să urc cât mai mult în clasamentul mondial. Baremul în momentul de faţă, dacă nu mă înşel, pentru că a fost schimbat de mai multe ori, a ajuns la 8,27 m. Eu în fiecare an îmi propun să-mi depăşesc recordul personal, momentan nu l-am depăşit, dar este abia începutul anului. Însă am speranţe că la vară voi reuşi să fac şi acest lucru”.

