Echipele României intră în focurile FIBA 3×3 U23 World Cup de la Circ!

Circul Metropolitan din Bucuresti va gazdui, in perioada 5-9 octombrie, cel mai mare eveniment sportiv organizat in Romania in aceasta toamna: FIBA 3×3 U23 World Cup 2022!

La startul evenimentului mondial organizat in premiera in tara noastra vor fi prezente cele mai valoroase 40 de echipe de tineret de baschet 3×3 din intreaga lume, printre care se numara si ambele nationale ale Romaniei.

In cadrul turneului masculin, Romania va juca in Grupa B, tricolorii urmand sa evolueze impotriva nationalelor similare ale Lituaniei, Japoniei, Egipt si China Taipei, in vreme ce in turneul feminin, nationala noastra de tineret va evolua in Grupa A, urmand sa se confrunte cu Franta, Ucraina, Egipt si Chile.

Mai sunt doar cinci zile pana cand se va da startul celui mai important eveniment sportiv organizat in Romania in aceasta toamna, Circul Metropolitan din Capitala urmand sa gazduiasca meciurile din cadrul Campionatului Mondial de baschet 3×3 dedicat echipelor nationale de tineret (FIBA 3×3 U23 World Cup 2022).

Prezente pe tablourile principale alaturi de cele mai valoroase echipe din intreaga lume, nationalele Romaniei vor intra in focurile intrecerilor mondiale avand in componenta cei mai valorosi jucatori din circuitul national.

Astfel, in turneul masculin, Romania se va confrunta in prima faza a intrecerilor cu echipele Lituaniei, Japoniei, Egipt si China Taipei, primele doua clasate din grupa urmand sa acceada in faza meciurilor eliminatorii si sa lupte in continuare pentru obtinerea unei medalii.

Nationala masculina U23 a Romaniei se bazeaza la Campionatul Mondial 3×3 pe urmatorul lot largit de jucatori:

CRISTIAN CHITU – CSM BASCHET PETROLUL PLOIESTI

ALEXANDRU COCONEA – SCM U CRAIOVA

GEORGE BLAJ-VOINESCU – SCM U CRAIOVA

ANDREI OPREAN – CSM ATHLETIC CONSTANTA

AURELIAN GAVRILOAIA – BC CSU SIBIU

NICOLAE CIUCA – CS VALCEA 1924

In turneul feminin, Romania a fost distribuita pentru prima faza intr-o serie in care se mai regasesc selectionatele Frantei, Ucrainei, Egipt si Chile, primele doua clasate din Grupa A urmand sa continua lupta pentru trofeu si sa evolueze in sferturile de finala.

Nationala feminina U23 a Romaniei este formata din urmatoarele jucatoare:

TEODORA MANEA – CSM CONSTANTA

ANISIA CROITORU – CSM CONSTANTA

ANAMARIA POP – SEPSI SIC SF. GHEORGHE

ANDREEA MITITELU – SEPSI SIC SF. GHEORGHE

BISZAK BOGLARKA – ACS KSE TG. SECUIESC

LAURA VAIDA – RAPID BUCURESTI

SONIA CAZACU – RAPID BUCURESTI

Ambele nationale ale Romaniei sunt coordonate de Hristu Sapera si Ancuta Stoenescu din partea FRB, iar staff-ul tehnic tricolor este format din antrenorii CATALIN STEFANESCU si LAZAR RASIC, scouterul ALIN SAFTEL, preparatorul fizic TUDOR ARTENI si kinetoterapeutul CLAUDIU ILINA.

Conform FIBA 3×3, mai jos gasiti programul meciurilor pe care nationalele Romaniei le vor sustine in prima faza a intrecerilor mondiale, cu precizarea ca in data de 9 octombrie sunt programate fazele eliminatorii, de la ora 13:10, in vreme ce finalele vor avea loc cu incepere de la ora 18:50:

05.10.2022

ora 18:10 – Romania – Chile (feminin)

ora 20:10 – Romania – Ucraina (feminin)

06.10.2022

ora 18:10 – Romania – Egipt (masculin)

ora 20:10 – Romania – China Taipei

07.10.2022

ora 16:15 – Romania – Franta (feminin)

ora 20:10 – Romania – Egipt

08.10.2022

ora 18:10 – Romania – Lituania (masculin)

ora 20:10 – Romania – Japonia (masculin)

Toate meciurile vor fi transmise in direct de FIBA 3×3 iar rezultatele si alte informatii se gasesc pe site-ul oficial al competitiei – https://www.fiba.basketball/3x3U23WC/2022

Evenimentul mondial gazduit de Circul Metropolitan va fi un regal urban de sport si distractie, in care fanii baschetului si nu numai, se pot delecta cu meciurile de baschet 3×3, dar si cu diverse alte activitati, precum gaming, jocuri si concursuri cu tematica, momente de entertainment in pauze, food court si multe altele. Intrarea spectatorilor la Circul Metropolitan din Capitala este libera pe intreaga durata a evenimentului.

Vineri si duminica vor avea loc doua demonstratii de slam dunk cu atletii profesionisti ai trupei Dunk Elite, care participa la concursurile de slam-dunk din circuitul mondial FIBA 3×3 World Tour. Piotr Grabowski aka “Grabo” (Polonia), Joel Henry aka „The Royal Guard” (Marea Britanie) si Bartosz Szwed (Danemarca) vor fi prezenti la Circul Metropolitan.

Sambata si duminica sunt programate spectacolele de slam dunk acrobatic ale trupei Face Team din Ungaria, detinatoare a 14 recorduri Guiness si avand prezente la meciuri din NBA sau Euroliga.

Pauzele dintre meciuri vor mai include momente ale artistilor Circului Metropolitan, momente de dans cu trupa de majorete iSports Dancers din Ploiesti, scoala de dans Ana Dance din Bucuresti si ansamblul folcloric Drag de Magurele, un show de lasere al trupei Dyversy precum si demonstratii de freestyle cu bicicleta realizate de Gabor Orban, si el detinator a trei recorduri Guiness.

FIBA 3×3 World Cup 2022 este organizat de catre Federatia Romana de Baschet si Sport Arena Streetball, cu sprijinul Primariei Capitalei, Directiei Cultura, Invatamant, Turism, Ministerului Sportului, Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, SMURD si Aeroporturi Bucuresti.

Evenimentul este sustinut de: Mastercard, Banca Transilvania, Nike, Alexandrion Group, Regina Maria, The Group, Izvoarele Caliman, Red Bull, OHMA, Brenntag, Horizon. Partener media: Kiss FM. Partener global al evenimentului: Wilson.