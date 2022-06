Cum te ajuta Afi Sport sa te strecori mai usor prin jungla urbana?

Cu siguranta ai vazut deja cat este de complicat sa te deplasezi dintr-un loc in altul in special in momentul in care esti afara la o ora de varf. Afi Sport vine in ajutorul tau cu biciclete de toate tipurile, inclusiv pentru copii sau e-bike astfel incat sa iti faca viata in oras mai usoara, mai ecologica si mai economica.

Pandemia a contribuit considerabil la popularizarea bicicletei si la schimbarea modului in care oamenii vedeau mobilitatea urbana. Bicicleta iti permite sa te deplasezi ieftin, sigur si mai ales cu distantare fata de alte persoane.

Preturi avantajoase si calitate foarte buna

Fabrica de biciclete Eurosport DHS din Deva si-a reluat productia de biciclete in forta, oferind acum atat biciclete de oras, biciclete pentru teren accidentat, mountain bike, biciclete pliabile cat si biciclete e-bike, tot mai cautate atat pentru export cat si pentru utilizatorii din Romania.

In momentul in care deplasarea in oras cu masina a devenit tot mai dificila si cand toate strazile devin supraaglomerate, iar in marile orase nu se mai misca nimic, este momentul sa scoti la plimbare bicicleta. Vei vedea ce economii poti face tinand cont de faptul ca nu va mai trebui sa alimentezi masina, mai ales acum, cand costul carburantilor este tot mai mare.

Biciclete clasice sau e-bike la un bun raport intre pret si calitate

La Afi Sport vei gasi atat bicicletele clasice, cat si biciclete e-bike probabil la celmai bun pret din piata de la noi. Pentru pasionatii de e-bike a aparut bicicleta electrica Afi Sport care este produsa in tara noastra, la Deva, in cadrul firmei Eurosport DHS. Aceasta bicicleta electrica de la Afisport a fost dezvoltata in colaborare cu Bucharest Bike Traffic si este una dintre optiunile de top in acest moment.

De asemenea, la Afi Sport vei gasi biciclete MTB sau bicicletele de oras-trekking care sunt disponibile in magazinul online AfiSport.ro. O alta categorie foarte cautata de utilizatori este cea de biciclete de dama iar la Afi Sport vei gasi o gama variata de modele, culori si marimi astfel incat sa poti gasi cu usurinta modelul potrivit pentru tine.

In cazul in care cauti o bicicleta de buna calitate pentru copilul tau, tot Afi Sport este locul de unde sa o achizitionezi. Vei gasi aici unele dintre cele mai durabile optiuni, iar preturile pentru biciclete de copii sunt foarte mici, raportat la calitatea oferita.

Daca vrei sa iti uprgadezi bicicleta sau ai nevoie de componente pe care sa le inlocuiesti pe bicicleta ta, cea mai buna varianta pentru tine este aceea de a apela tot la Afisport, unde vei gasi cu siguranta o gama variata de piese, echipamente de ciclism si accesorii pentru biciclete pe care sa le utilizezi, de la branduri internationale renumite si la preturi atractive.

AfiSport.ro este magaiznul online in care vei gasi de fiecare data sute de modele de bicicleta pentru fiecare membru al familiei, astfel incat sa va puteti deplasa impreuna si sa petreceti timp de calitate in exteriorul casei.