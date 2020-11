Cum sa mergem la sala in pandemie in siguranta

In toata tara, salile de fitness trec printr-o situatie dificila. In timp ce multi oameni sunt dornici sa se intoarca la rutina lor de miscare, este logic sa fim prudenti in ceea ce priveste acest lucru. Realitatea este ca navigam in continuare in apele tulburi ale unei pandemii globale, iar a fi cu totii in siguranta este prioritatea numarul unu. Practic, toti incercam sa gasim echilibrul intre a face in continuare miscare pentru a fi sanatosi si a nu ne imbolnavi sau a transmite boala cuiva. Din fericire, este posibil sa le facem pe amandoua.

Exercitiul fizic este extrem de benefic pentru sanatatea noastra si, prin urmare, este foarte important pentru noi toti sa gasim o modalitate de a face exercitii fizice in conditii de siguranta si cu incredere, in timpul pandemie. Exercitiul fizic ne va ajuta sa mentinem tensiunea arteriala scazuta si ne poate ajuta sa ne imbunatatim starea de spirit, nivelul de energie si chiar sa ne ajute sa dormim mai bine. In prezent, salile de sport sunt zone cu risc mai mare, deoarece sunt de obicei spatii inchise, impartasite cu altii. Cu toate acestea, multe sali de sport si studiouri s-au adaptat, oferind cursuri virtuale si ajustand modul in care functioneaza.

Daca ajungi la sala de sport de facto, este foarte important sa te asiguri sala de sport respecta in mod constant protocolul de siguranta COVID-19. Verificarea temperaturii la usa si accesul la dezinfectant pentru maini si / sau chiuveta sunt obligatorii. De asemenea, echipeaza-te corespunzator. Iti recomandam propriul echipament de sala, cum ar fi treninguri dama Maroko, de calitate si care iti protejeaza bine pielea, si propriul „kit de siguranta” pentru sala de sport. Acest kit ar trebui sa includa o masca de fata, dezinfectanti, propriile prosoape, produse din hartie, manusi de unica folosinta si sapun antibacterian.

Alege sali mici sau studiouri care nu au multi cursanti in interior. Asa vei putea pastra mai bine distanta si nu va exista un aflux mare de participanti. Desi salile de sport ar trebui sa ia masuri extreme de precautie atunci cand vine vorba de purtarea mastii, distantarea sociala si curatarea echipamentelor, se stie ca virusul se raspandeste de la persoana la persoana prin picaturi respiratorii atunci cand oamenii tusesc, stranuta sau vorbesc. Cu cat petreci mai putin timp la sala, cu atat mai bine. Asa ca, pe cat posibil, participa la ore de fitness in aer liber. In general vorbind, a fi intr-un spatiu exterior fata de un spatiu inchis este mult mai sigur in timpul pandemiei.

Alege exercitii cu intensitate redusa daca esti in interior. Antrenamentul de intensitate ridicata necesita mai mult oxigen decat antrenamentele de intensitate mai mica, asa ca orice restrictie de aer in timp ce porti o masca este probabil sa te afecteze.

Cand ai indoieli, antreneaza-te acasa. Daca sala de sport face cursuri online, aceasta este cea mai buna optiune. Aceasta este o modalitate excelenta de a ramane in contact cu prietenii de la sala de gimnastica, precum si de a face in continuare un curs de antrenament cu instructorul tau preferat. Iar dupa antrenament, mai ales daca il faci seara, fa-ti un dus, imbraca niste pijamale dama confortabile si bea un ceai relaxant. Doar asa vei avea o zi perfecta, sanatate de fier si vei trece cu bine peste aceasta perioada dificila.