Cum sa iti gasesti apartamentul perfect

Pentru majoritatea, cumpararea unui apartament poate parea o sarcina descurajanta, prea dificila sau costisitoare de realizat. Lucrul important de luat in considerare atunci cand faci orice investitie este rentabilitatea ajustata la risc. Pe scurt: apartamentele, in general, sunt investitii bune, dar nu toate cladirile de apartamente reprezinta o investitie buna. Asadar, daca esti interesat sa achizitionezi un apartament pentru tine si familia ta, iata ce trebuie sa stii.

Decizia „Chirie vs. Cumparare”

Poate ca cel mai mare factor in a decide daca sa inchiriezi sau sa cumperi este perioada pentru care iti doresti sa ramai in apartament. In general, daca nu anticipi ca vei locui acolo cel putin cinci ani, inchirierea este probabil o miscare mai inteleapta din punct de vedere financiar.

Daca intentionezi insa sa locuiesti acolo mai mult timp, compara cat platesti pentru chirie cu cat ai putea plati pentru a detine acea locuinta. O plata ipotecara va fi uneori mai mica decat chiria, presupunand ca locul pe care doresti sa il cumperi este similar cu cel pe care il inchiriezi.

Descopera ce iti poti permite

Acum este timpul sa vezi cat iti poti permite sa platesti. Incepe prin a stabili raportul dintre datorii si venituri. Pentru a face acest lucru, adauga toate platile lunare ale datoriilor, intretinerea, platile de intretinere pentru copii, alimentele si alte necesitati si, in cele din urma, plata ipotecara estimata. Cand ai descoperit cam ce iti poti permite, poti intra pe anunturi imobiliare si sa incepi cautarea.

Cum sa cumperi un apartament

Cumparatorii potentiali de apartamente pot primi ajutor pentru a naviga in aceasta calatorie de la un agent imobiliar autorizat din cadrul unei agentii imobiliare. Un agent te poate ajuta cu intrebari despre preturi, impozite, taxe si tot ceea ce trebuie sa mai stii. In acelasi timp, el sau ea poate oferi informatii valoroase despre cum sa negociezi cu vanzatorii.

Gaseste locatia potrivita. Ultimul lucru pe care il doresti este sa ramai blocat cu o proprietate de inchiriat intr-o zona care este in declin mai degraba decat stabila sau care nu iti poate fi de ajutor. Un oras sau localitate in care populatia creste si un plan de revitalizare este in curs de desfasurare reprezinta o oportunitate potentiala de investitii. De exemplu, multi cauta apartamente de vanzare Bucuresti. Asta, pentru ca, Bucurestiul este capitala, un centru de afaceri si de educatie importanta, din care tot mai multe persoane isi doresc sa faca parte.

Cand alegi o proprietate rentabila, cauta o locatie cu o scoala decenta si o multime de facilitati, cum ar fi parcuri, mall-uri, restaurante si cinematografe. In plus, un cartier cu o rata de criminalitate scazuta, acces la mijloacele de transport in comun si o piata a locurilor de munca in crestere poate fi ceea ce iti doresti.

Daca ai pus deja ochii pe un anume apartament, este timpul sa incepi sa il vizitezi. Noteaza-ti pe o hartie un intreg set de intrebari sau sfatuieste-te cu agentul imobiliar despre intrebarile pe care ar trebui sa le pui. Un sfat bun ar fi sa nu te opresti la primul apartament pe care il vezi. Ar trebui sa vizualizezi macar 3 sau 4 apartamente inainte de a lua decizia. Evalueaza bine toate aspectele cu privire la anul constructiei, facilitati, etaj si, desigur, locatia viitoarei locuinte, despre care am discutat mai sus. Abia cand vei fi multumit macar in proportie de 85%, abia atunci vei fi gasit apartamentul perfect.