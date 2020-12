Cum sa alegi cele mai frumoase rochii de nunta in functie de silueta corpului

Nunta este un eveniment important, in special in viata unei femei. Si daca esti in cursa pentru cele mai frumoase rochii de nunta, sa stii ca te afli in locul potrivit. Trebuie sa stii ca, desi aspectul rochiei este foarte important, modul in care acesta se va potrivi siluetei tale este de asemenea important. Trebuie sa mergi dincolo de definitiile standard a ceea ce este „acceptabil” pentru tipul tau de corp, analizand cum sa alegi o rochie de mireasa care sa-ti flateze silueta si sa iti accentueze atuurile.

Iubeste-ti soldurile

Daca ai impresia ca soldurile tale sunt mai mari decat ai dori sa fie, nu trebuie sa fii disperata. Trebuie doar sa alegi o rochie care sa iti sublinieze talia cel mai bine. In majoritatea cazurilor, talia sau zona de sub bust va fi cea mai mica parte a trunchiului. Foloseste acest truc pentru a crea iluzia ca ai o silueta de invidiat.

Am vazut o multime de mirese care cred ca purtand ceva foarte strans in jurul soldurilor si coapselor este modul ideal de a-si sublinia silueta, dar acest lucru nu face decat sa accentueze acea zona. Pe de alta parte, daca doresti totusi sa iti accentuezi soldurile si coapsele sau sa creezi acea curba sexy, atunci aceasta ar putea fi o optiune buna.

Iubeste-ti bustul

Daca ai fost inzestrat cu un bust mai plin, ai grija sa ai sustinere suficienta in partea de sus. Nu alege o rochie cu spatele gol pentru ca aceasta nu iti va oferi un sprijin optim. Un decolteu in V functioneaza de obicei foarte bine si ar putea fi cea mai buna alegere pentru o rochie de mireasa pentru tipul tau de corp. Chiar si o rochie cu un singur umar poate functiona daca proportiile sunt armonioase.

Daca ai sani neobisnuit de mari, probabil nu vrei ca acest lucru sa fie punctul de atractie al zilei! Este destul de dificil sa gasesti un sutien care sa se potriveasca bine si sa ofere suficienta sustinere, asa ca ideea de a purta o rochie de mireasa si de a avea o suta de invitati care sa se concentreze asupra ta este una de cosmar. Sfatul este sa-ti faci o rochie la comanda care sa iti croiasca partea de sus in asa fel incat sa obtii o imagine decenta. Incearca Croitoria Picasso pentru a obtine acest lucru. O rochie personalizata poate asigura, de asemenea, ca decolteul si marginile laterale sunt suficient de ridicate pentru a acoperi orice alte aspecte inestetice ale bustului.

Daca bustul tau este insa mic si doresti sa accentuezi aceasta parte sau sa adaugi volum, ceva cu detalii semnificative este excelent! Femeile cu un bust mai mic pot purta insa mai multe tipuri de rochii, chiar si pe cele cu spatele gol.

Pentru a crea inaltime:

Daca doresti sa creezi iluzia de lungime, nu alege o rochie de bal complet creata din tul. Alege falduri si fante verticale pe fusta, deoarece acestea sunt elemente de alungire. Pune accentul pe partea de sus si alege un corset sau un model care alungeste.

Daca esti inalta, te poti juca cu usurinta cu un tiv care se termina chiar deasupra gleznelor. Acest lucru scurteaza picioarele, dar nu te va face sa arati mai scunda si iti va arata pantofii! Daca esti inalta insa, sa stii ca poti purta cu usurinta rochiile de tip printesa.

Iubeste-ti bratele

Daca nu ai dori sa expui prea mult din brate, dar totusi nu doresti nici sa le acoperi de tot, atunci acoperirea cu tul sau dantela in zona manecilor este o alegere fantastica! Aceste tesaturi functioneaza perfect, oferind un efect neted si subtire.

Stiluri de rochie de mireasa

Exista cateva stiluri populare de rochii de mireasa. Toate sunt frumoase, dar alegerea celei potrivite este cruciala pentru o aparitie de vis.

Rochia in forma de A: Numita dupa forma pe care rochia o creeaza vizual, acest stil este clasic si simplu. Rochia in forma de A se croieste in jurul corsetului si cade usor spre pamant. Lungimea sa poate varia de la deasupra genunchiului pana la lungimea totala. Materialele pot varia, de asemenea, de la matasuri ce cad liber pana la tesaturi mai grele, cum ar fi satinul. Este o optiune generala buna pentru aproape orice mireasa. Fusta ascunde o silueta mai rotunda sau poate crea iluzia de curbe pe o silueta subtire. Daca obiectivul tau principal este sa subtiezi, aceasta rochie este o optiune excelenta.

Rochia Imperiu: Rochia tip Imperiu este unica pentru talia ridicata, care se afla chiar sub bust, iar restul rochiei cade in jos. Rochiile Imperiu pot avea diferite lungimi si modele de maneci, de la maneci clopot pana la maneci scurte. In plus, rochiile Imperiu sunt de obicei confectionate din tesaturi mai usoare, astfel incat acest stil de rochie capata un aspect romantic. Functioneaza bine pe majoritatea tipurilor de corp, dar este in mod explicit magulitoare pentru o mireasa care doreste sa-si imbunatateasca bustul. Aceasta rochie este, de asemenea, ideala pentru siluetele in forma de para.

Rochie de bal/printesa: Acesta este stilul de rochie pe care il gasim in basme. Cu un corset ajustat si o fusta completa care poate fi fie dintr-o singura bucata, fie separata, aceasta rochie este perfecta pentru nunti mari, traditionale. Totul, de la satin la sifon, este folosit deasupra, impreuna cu straturi de tafta sau tul in partea de jos pentru a crea un efect de “plutire”. In timp ce multe mirese vor arata frumoase intr-o rochie de bal, croiul este ideal pentru siluetele subtiri sau in forma de para, deoarece fusta completa ajuta la accentuarea taliei si la ascunderea partii inferioare a corpului. In plus, acest stil ajuta la crearea aspectului de clepsidra, deoarece subliniaza talia. Daca esti mai scunda insa, ar fi bine sa eviti o astfel de rochie.

Rochia de mireasa este una dintre cele o suta de decizii pe care le vei lua in timpul planificarii nuntii, dar este o decizie critica care va determina, fara indoiala, cum te simti in ziua ta cea mare. Asa ca alege o rochie care sa se potriveasca perfect!