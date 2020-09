Cine sunt câștigătorii celei de a VII-a ediții a Vitality Open Tour

Croatul Duje Ajdukovic a câștigat cea de a VII-a ediție a Vitality Open Tour după ce l-a învins în finală, cu scorul de 2-6, 6-4, 6-4, pe Franko Agamenone Franco (Italia).

“A fost un meci dificil care a durat 3 ore. Am fost obosit după un turneu ca acesta, motiv pentru care am avut și câteva greșeli. Dar în final am reușit să îmi revin și să câștig. Fizic nu mi-a fost ușor din moment ce temperatura a fost destul de ridicată, dar pe măsură ce am jucat m-am simțit mai bine. Organizarea a fost bună, baza sportivă este plăcută, personalul extrem de drăguț și am avut parte de tot ce am avut nevoie”, a declarat Duje Ajdukovic.

Perechea Ștefan Paloși/Adrian Barbu a fost învinsă, cu scorul de 6-3, 6-3, de cuplul Michal Dembek (Polonia)/Vitality Sachko (Ucraina) în finala celei de a VII-a ediții a Vitality Open Tour.

“Meciul a fost extrem de dificil, au fost foarte multe mingi grele și foarte multe puncte decisive. A trebuit să fim concentrați pentru fiecare punct. Mental a fost extrem de dificil. Felicitări adversarilor noștri. Terenurile au fost în regulă, organizarea a fost extrem de bună, arbitrii turneului, meciurile de încălzire, totul impecabil, mai ales în această perioadă dificilă, iar pentru asta le mulțumim organizatorilor și sponsorilor”, au declarat câștigătorii probei de dublu.

“Ne-a bucurat că am avut o prezență atât valoroasă cât și numerică, fiind la start sportivi din 22 de țări la cea de-a VII-a ediție a Vitality Open Tour, concurs din calendarul ITF. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților care au avut ocazia și plăcerea de a participa la acest eveniment. Aș spune că anul acesta a fost un an într-adevăr cu probleme nu numai pentru tenis, ci pentru întreg sportul românesc și mondial, fiind foarte multe concursuri anulate. În România. În acest an nu s-au desfășurat decât două competiții de 15 mii, unul la București, cu o săptămână înainte și cel de la Curtea de Argeș. Aș dori să mulțumesc pe această cale sponsorului principal Dr. Oetker România, reprezentat de domnul Director General Ioan Cozma. De asemenea să mulțumesc și tuturor sponsorilor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment deosebit pentru municipiul Curtea de Argeș. Am avut într-adevăr un grup valoros de jucători de certă perspectivă. Jucători tineri care poate cu siguranță vor ajunge să joace și la concursurile mult mai mari. A fost o competiție în care într-adevăr capii de serie nu au confirmat în mare parte, dar acesta este într-adevăr turneul. Surprizele există și ne bucură că noi am putut organiza acest eveniment și că timpul a fost de partea noastră. Într-adevăr Curtea de Argeș a devenit un punct de reper pe harta tenisului internațional începând cu 2011 când în fiecare an am organizat competiții atât din calendarul ITF, cât și din calendarul Tennis Europe. Am modernizat în totalitate baza. Este o bază micuță, dar cochetă și ne bucură că toți cei care sunt prezenți la evenimentele pe care le organizăm sunt mulțumiți și ne apreciază pentru efortul depus. Mulțumim atât societății Dr. Oetker, cât și Macromex și Euro Tehno Group, care au fost alături de noi”, a declarat Directorul Turneului, Gheorghe Borțan.

“Un turneu foarte bun, pregătit în condiții speciale pe care le știm cu toții. Au fost organizate doar două competiții profesioniste ITF în România anul acesta. Tenisul a fost practic anulat internațional până pe 31 august. Dar cu toate neajunsurile pricinuite de această stare de alertă ne-am descurcat bine la Vitality Open Tour, s-a păstrat distanța, lumea în interior a purtat măști. Am avut niște proceduri foarte stricte impuse de federația internațională. A fost o participare chiar foarte bună și valoroasă. Jucători buni și un tenis de calitate, care erau dornici să reînceapă activitatea după atâta timp. Organizarea a fost foarte bună. Aici echipa este sudată, fiecare știe ce are de făcut. Rolul sponsorilor este esențial, aici este vorba de Dr. Oetker. Terenurile s-au prezentat foarte bine, baza sportivă este mică, cochetă și bine organizată”, a declarat Arbitrul principal al turneului Andrei Bardan.

Pe site-ul Turneului – http://www.astenisclub.ro/vitalityopentour, cât și în social media – pagina de Facebook Tennis Junior Stars se regăsesc știri și informații actualizate pe toată durata desfășurării competiției.

Sponsori ai turneului au fost Euro Tehno Group şi Macromex, parteneri media – Radio Argeș Expres şi ziarul Argeș Expres, în timp ce promotorul turneului a fost Harmony Advertising.