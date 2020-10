Chiar merita un telefon cu 6-8-12GB de memorie RAM?

Telefoanele au ajuns intr-un punct in care tehnologiile stagneaza si producatorii nu prea mai au ce noutati sa aduca. Nu ma intelegeti gresit, acestea au devenit mai rapide, mai bune si mai moderne ca niciodata. Alegerea unui telefon in prezent este foarte dificila deoarece exista mii de modele si efectiv nu mai stii la ce sa te uiti: display, specificatii, constructie, camere.

Nu stiu daca ati observat, dar de la an la an, producatorii imbunatatesc intr-o mica masura modelele pe care le-au prezentat cu un an in urma. In general, un telefon sau o generatie noua de telefoane are un procesor putin imbunatatit, un ecran mai luminos, o baterie mai mare sau o camera cu 10-15 procente mai buna. Prea rare sunt situatiile in care un producator chair vine cu o functie sau o caracteristica noua. Singurele invotatii adevarate din ultimii ani sunt telefoanele fold precum Samsung Galaxy Fold sau Huawei Mate X/S.

Este o discutie care poate continua zile intregi dar mai bine ma opresc aici. Revin la intrebarea din titlu si am sa ma axez pe acest subiect. Dupa cum bine stiti, memoria RAM se mai numeste si memoria operativa. Aceasta are rolul de a stoca diferse informatii si poate mentine deschise mai multe aplicatii/task-uri in acelasi timp. In teorie, cu cat mai multa memorie RAM, cu atat mai bine.

In cazul telefoanelor cu Android, memoria RAM este foarte importanta. Ca si in cazul memoriilor de la laptop/desktop-uri, si memoria RAM de pe telefoanele mobile este in functie de generatii: lpddr2, lpddr3, lpddr4 si lpddr5 (fiind ultima generatie disponibila). Cu cat memoria este mai noua, cu atat este mai rapida. Sistemul de operare Android mananca destul de multe resurse iar optimizarea nu este atat de precisa precum la sistemul de operare IOS. Asadar, un smartphone cu Android necesita mai multa memorie RAM pentru a functiona rapid si pentr a putea mentine diverse aplicatii/task-uri/tab-uri in fundal.

Pentru telefoanele de la Apple, memoria RAM nu are o relevanta atat de mare. Iphone-urile au sistem de operare IOS si doar produsele Apple il pot folosi. In acest fel, developerii si inginerii pot sa optimizeze in mod perfect sistemul de operare si aplicatiile ca acestea sa poata functiona folosind cat mai putine resurse. In cazul Android-ului pe care-l folosc majoritatea producatorilor de telefoane din lume si unde fiecare pune ce specificatii/aplicatii doreste, optimizarea se realizeaza mai dificil si tocmai din cauza acestui fapt consumul de resurse creste.

In concluzie, memoria RAM conteaza foarte mult mai ales in cazul telefoanelor cu Android. Va recomand sa alegeti un telefon care dispune de cat mai mult RAM si de generatie cat mai noua. Ca sa fiu mai precis, pentru a functiona ok in anul 2020, un telefon Android are nevoie de minim 4GB RAM. In cazul telefoanelor de la Apple, memoria RAM nu trebuie sa va intereseze intrucat totul este optimizat la un alt nivel.