Charalambous, după egalul cu Hermannstadt – Este cel mai bun 11 ales

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, şi-a felicitat jucătorii după meciul de la Sibiu, considerând că este cel mai bun 11 ales.

„A fost un meci nebun azi. Nu am început bine, am primit gol, dar am reuşit să înscriem şi noi repede. Asta ne-a dat încredere. Am făcut schimbări la pauză şi s-a văzut, pentru că am marcat, apoi am primit gol pe o greşeală.

Am rămas în zece şi am făcut un consum uriaş de energie. Îmi felicit jucătorii şi cred că este un rezultat corect, am câştigat un punct. Acum trebuie să ne refacem, avem meci în câteva zile.

Despre penalti. Greşeala este parte a meciului. Dawa ne-a salvat în multe meciuri, a făcut un sezon foarte bun, iar singurele lucruri pe care le am de spus despre Dawa sunt doar de bine.

Dacă am ales un unsprezece acela este cel mai bun la momentul acela”, a declarat Elias Charalambous după egalul de joi seara, de la Sibiu, cu FC Hermannstadt, scor 2-2.