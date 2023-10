Ce trebuie sa stii despre tuberculoza

Provocata de Mycobacterium tuberculosis (bacilul Koch), tuberculoza este o boala infectioasa care exista din cele mai vechi timpuri si care provoaca aproximativ 1,5 milioane de decese pe an. In acest articol, specialistii de la Dr. Max explica ce este tuberculoza si iti spun tot ce trebuie sa stii despre aceasta boala.

Ce este tuberculoza

Tuberculoza este o boala cauzata de germeni care se transmit de la o persoana la alta pe calea aerului. Afecteaza in principal plamanii, dar poate afecta si alte parti ale corpului, creierul de exemplu, sau coloana vertebrala. In lipsa unui tratament adecvat si administrat la timp, pacientul isi poate pierde viata. Tuberculoza este principala cauza de deces in cazul persoanelor diagnosticate HIV. Se estimeaza ca riscul de a dezvolta tuberculoza este de 26-31 de ori mai mare in cazul persoanelor infectate HIV. De asemenea, persoanele care fumeaza prezinta un risc aproape dublu de a dezvolta tuberculoza fata de nefumatori. Tuberculoza este strans legata si de supraaglomerarile urbane, dar si de malnutritie.

Tipuri de tuberculoza

Pe langa tuberculoza activa sau inactiva, este posibil sa auzi despre diferite tipuri de tuberculoza, inclusiv despre cea mai frecventa, tuberculoza pulmonara. Bacteria poate afecta si alte parti ale corpului in afara de plamani, provocand tuberculoza extrapulmonara. S-ar putea să auzi, de asemenea, despre tuberculoza miliara sau tuberculoza diseminata, care se poate raspandi in tot corpul si poate provoca:

meningita: o inflamatie a creierului;

piurie sterila: niveluri ridicate de globule albe in urina;

boala lui Pott: tuberculoza spinala sau spondilita tuberculoasa;

boala Addison: o afectiune a glandei suprarenale;

hepatita; o infectie a ficatului;

limfadenita la nivelul gatului: numită si limfadenita tuberculoasa.

Simptomele tuberculozei

Simptomele generale ale tuberculozei sunt urmatoarele:

stare de rau;

febra;

slabiciune sau oboseala;

pierdere in greutate;

transpiratii nocturne;

durere toracica;

tuse cu sange (in cazul tuberculozei de la nivelul plamanilor).

Simptomele pot fi usoare timp de mai multe luni inainte de a deveni severe, motiv pentru care este important ca boala sa fie descoperita la timp.

Cum se raspandeste tuberculoza

Germenii tuberculozei ajung in aer atunci cand o persoana infectata tuseste, stranuta, vorbeste sau canta. Germenii pot ramane in aer timp de cateva ore, in functie de conditiile de mediu. Persoanele care respira aerul care contine acesti germeni de tuberculoza se pot infecta (infectie tuberculoasa latenta).

Care este diferenta intre infectia tuberculoasa latenta si tuberculoza

Persoanele cu infectie tuberculoasa latenta au germeni de tuberculoza in organism dar nu sunt bolnave, deoarece germenii nu sunt activi. Cu toate acestea, aceste persoane pot dezvolta tuberculoza in viitor. In general, acestor persoane li se prescrie un tratament pentru a preveni aparitia tuberculozei.

Bolnavii de tuberculoza au germeni activi, ceea ce inseamna ca acestia se inmultesc si distrug tesuturile din corpul lor. In cele mai multe cazuri, aceste persoane sunt simptomatice. Persoanele care au tuberculoza pot raspandi germenii si li se prescriu medicamente care pot trata boala.

Teste de diagnosticare

Persoanele care au tuberculoza pot raspandi germenii bolii. Daca o persoana s-a aflat in preajma cuiva care are boala, este bine sa mearga la medic pentru efectuarea de teste. Exista 2 teste care pot fi folosite pentru a depista infectia:

un test cutanat: se injecteaza o cantitate mica de lichid (tuberculina) in brat. Dupa 48-72 de ore se cauta o reactie care ar trebui sa apara la nivelul bratului, caz in care testul este pozitiv.

un test de sange pentru tuberculoza: masoara modul in care sistemul imunitar al organismului reactioneaza la germenii care provoaca tuberculoza.

Un test pozitiv pentru tuberculoza spune doar ca o persoana a fost infectata cu germenii tuberculozei, nu spune daca in cazul acelei persoane s-a instalat deja boala. Sunt necesare si alte investigatii, cum ar fi o radiografie toracica sau o proba de sputa. Un indiciu al tuberculozei pulmonare poate fi scaderea hemoglobinei si hematocritului. Poti afla mai multe despre hematocrit: ce este, valori, afectiuni asociate de la medicul pneumolog.

Cum se trateaza tuberculoza

Boala se trateaza prin administrarea unor medicamente timp de 6-12 luni. Este foarte important ca tratamentul sa fie urmat exact asa cum a prescris si fara sa fie intrerupt.

Complicatii/efecte secundare ale tratamentului

Unii pacienti au reactii adverse la medicamentele utilizate pentru tratarea tuberculozei. Poate fi vorba despre:

eruptii cutanate;

greata si tulburari stomacale;

mancarimi ale pielii;

culoarea galbena a pielii sau a ochilor (icter);

urina inchisa la culoare;

Prevenirea tuberculozei

Eforturile de prevenire a tuberculozei includ vaccinarea bebelusilor si depistarea si tratarea la timp a cazurilor active. Tratamentul tuberculozei poate fi costisitor si include medicamente antimicrobiene.

Tuberculoza este o infectie care se raspandeste prin aer. Chiar daca poate fi tratata, este inca responsabila de multe decese in intreaga lume. Este important sa te asiguri ca nu prezinti risc, mai ales daca ai fost expus la boala. De asemenea, asigura-te ca urmezi tratamentul conform instructiunilor medicale, daca urmezi tratament pentru tuberculoza.