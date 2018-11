Casele de pariuri online unde găsești cele mai bune facilități la Cash Out!

Pariurile online reprezintă un domeniu în permanentă schimbare, receptiv atât la cerințele pieței, cât și la progresul tehnologic care influențează modul în care comunicăm și în care ne conectăm la ce ne interesează cu adevărat.

Nu vom face în acest articol o istorie pe larg a industriei de betting, ci vom enumera numai puncte de reper pentru a ajunge la subiectul de care pariorii ar trebui să țină seamă dacă doresc să aibă câștiguri mai mari: opțiunea Cash Out.

Pariurile online, o adevărată revoluție

Mai întâi, la câțiva ani după Revoluția din 1989, în România s-au deschis agenții de pariuri stradale. Ofertele erau printate pe foi fixate cu piuneze pe panouri de plută. Inițial, agențiile nu au fost numeroase, dar rețeaua lor s-a extins destul de rapid. Apoi, o dată cu „intrarea” Internetului în tot mai multe case, românii au început să consulte ofertele de pe site-urile agențiilor și se duceau la agenție cu biletul deja pregătit. Adevărata revoluție a fost reprezentată de introducerea pariurilor online. Nu numai că se putea alcătui biletul de acasă, dar se putea și plasa, cu doar câteva click-uri. Următorul pas înainte a fost reprezentat de posibilitatea de a paria pe evenimente aflate în desfășurare.

Oferta de pariuri live a devenit din ce în ce mai bogată, fiind completată de unele facilități precum Cash Out, opțiunea care îți dă posibilitatea de a închide un pariu în orice moment al evenimentului. Grație acestei opțiuni, se poate obține un profit parțial în cazul în care pariul este câștigător în momentul închiderii lui. De asemenea, se pot limita pierderile dacă pariul este necâștigător în momentul în care se apelează la Cash Out.

Când închidem pariul?

Exemplu: Cineva pariază pe victoria lui AC Milan într-un meci cu Fiorentina. În minutul 60, la scorul de 1-0 pentru Milan, echipa gazdă rămâne în inferioritate numerică. Pentru a scăpa de emoții pe final, pariorul poate opta să închidă pariul și, astfel, va obține un profit care este mai mic decât profitul trecut pe bilet la plasarea acestuia, dar este, totuși, profit.

Se poate ca echipele să fie la egalitate atunci când jucătorul de la AC Milan este eliminat. În acest caz, închiderea pariului ar însemna limitarea pierderilor, pentru că pariorul va fi pe minus, dar nu va pierde întreaga miză.

Cash Out-ul parțial, o facilitate importantă

Am prezentat numai două situații în care este utilă opțiunea amintită și am vorbit despre un Cash Out total. Mai nou, sunt agenții de pariuri sportive online, precum agenția Betfair, care oferă și posibilitatea de a apela un Cash Out parțial. Concret, se poate închide pariul pe jumătate de miză, iar cealaltă jumătate se înmulțește cu cota dacă pariul este câștigător la finalul meciului.

Revenind la exemplul de mai sus, putem considera cu s-a plasat un pariu cu miza 100 de lei pe victoria lui AC Milan, pe o cotă de 1.80. În minutul 60, gazdele rămân în inferioritate numerică Cash Out parțial înseamnă închiderea pariului pe o miză de 50 de lei. Dacă până la urmă partida se termină cu victoria echipei din Milano, pariorul are un câștig de 50×1.80= 90 de lei, la care se adaugă câștigul parțial obținut pe cealaltă jumătate de miză.

De ce este important Cash Out-ul parțial? Pentru că mulți pariori se grăbesc să închidă pariul. În cele din urmă, se dovedește că au greșit luând acea decizie. În exemplul nostru, AC Milan poate câștiga și în inferioritate numerică, chiar dacă în momentul primirii cartonașului roșu scorul este egal sau, mai mult, echipa este în dezavantaj pe tabela de marcaj. Toate casele de pariuri de top au opțiunea Cash Out, diferența făcându-se la acest nivel.