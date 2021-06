Aflati mai multe despre probiotice si cumparati-le de la minuneanaturii.ro

Tot auzim vorbindu-se in ultimul timp despre probiotice. Dar stim cu adevarat ce sunt acelea si pentru ce folosesc. Asadar, sa vedem ce sunt acestea!

Probioticele sunt microorganisme vii, mai ales bacterii si drojdii similare cu bacteriile „bune” prezente in mod natural in tractul nostru gastro-intestinal. Numele lor deriva din fuziunea dintre prefixul latin „pro”, adica „in favoarea” cu substantivul grecesc „bios”, adica viata. Probiotic inseamna, prin urmare, „in favoarea vietii”. Exista miliarde de microorganisme in intestin, inclusiv bacterii, ciuperci si virusi care alcatuiesc asa-numita microbiota intestinala.

Bacteriie intestinale si gazda umana traiesc intr-o relatie simbiotica, adica benefica pentru ambele parti: in practica gazda, adica noi, ofera un habitat bogat in substante nutritive pe care il introduce odata cu dieta si microbiota, in schimb, contribuie la mentinerea sanatatii si bunastarii intestinului si a intregului organism.

Desi sunt adesea utilizate in mod interschimbabil, microbiota si microbiomul nu sunt acelasi lucru. Primul termen indica ansamblul populatiilor bacteriene prezente intr-un organ sau sistem. Al doilea defineste ansamblul tuturor genelor (ADN) continute in aceste bacterii. Aceste secvente genetice sunt cele care, dand nastere la milioane de proteine, interactioneaza cu corpul uman.

De fapt, microbiomul intestinal indeplineste numeroase functii metabolice, de protectie si structurale, inclusiv producerea de vitamine, fermentarea substraturilor nedigerabile, absorbtia sarurilor minerale, metabolismul grasimilor si dezvoltarea sistemului imunitar.

Speciile bacteriene dominante prezente in microbiota sunt Lactobacili, Streptococi si Bifidobacterii, in timp ce printre ciuperci gasim in principal Saccharomyces, Aspergillus si Penicillium.

Compozitia microbiotei variaza de la individ la individ si este influentata de factori de mediu si mai ales de dieta. Cand aceasta compozitie este modificata, vorbim de disbioza intestinala. Cele mai frecvente simptome ale disbiozei microbiotei intestinale sunt: meteorism, balonare, diaree, constipatie, dificultate la digestie, tulburari ale stupului.

Probioticele nu trebuie confundate cu prebioticele, care includ diferite tipuri de substante nedigestibile de origine alimentara care favorizeaza selectiv cresterea si activitatea uneia sau mai multor bacterii prezente deja in microflora intestinala, termen pe care nu il mai folosim deoarece este imprecis. Astazi vorbim despre microbiota intestinala.

Prin definitie, un probiotic trebuie sa aiba caracteristici si proprietati specifice:

-Trebuie sa poata supravietui mediului acid al stomacului si sa ajunga viu si vital in intestin, unde isi indeplineste functia reala.

-Trebuie sa poata adera la mucoasa intestinala si sa o colonizeze (sa se reproduca).

-Trebuie sa fie un constituent „normal” al florei intestinale sanatos si fara efecte secundare.

Cu siguranta, probioticele sunt folosite pentru a mentine echilibrul florei bacteriene intestinale, deoarece consumul lor permite modularea microbiotei intr-un mod avantajos pentru organism.

In general, efectele benefice ale probioticelor includ imbunatatirea apararii imune, datorita stimularii receptorilor imunitari innascuti si reglarii motilitatii intestinale si a proceselor digestive, care sunt adesea supuse stresului printr-o dieta slaba.

Dar nu numai! Multe tulpini probiotice au fost studiate ca un instrument pentru combaterea infectiilor genitale, cum ar fi candidoza, mai bine cunoscuta sub numele de Candida, care afecteaza femeile. De fapt, din ce in ce mai multi ginecologi recurg la suplimente probiotice pentru a trata problemele candidei.

Un alt domeniu este cel dermatologic. Exista deja suplimente probiotice orale dezvoltate pentru a reduce simptomele si recidivele problemelor pielii, cum ar fi dermatita atopica. Si exista deja progrese interesante si in ceea ce priveste acneea, rozaceea si psoriazisul. Puteti cumpara probiotice de la https://www.minuneanaturii.ro/probiotice.

Probiotice: beneficiile

Numeroase studii stiintifice au demonstrat eficacitatea probioticelor in tratamentul unor tulburari ale tractului gastrointestinal, cum ar fi diareea asociata cu antibioterapia la adulti si copii si intoleranta la lactoza.

Prima tulburare apare atunci cand antibioticele, luate pentru combaterea infectiilor bacteriene, modifica echilibrul natural dintre bacteriile „bune” si „rele” din tractul gastrointestinal, provocand proliferarea bacteriilor daunatoare care duc la diaree si dureri abdominale. Este un efect secundar tipic al antibioticelor, foarte bine studiat. In acest caz, probiotice cu doze mari apartinand genului Lactobacili, Bifidobacterii si Streptococi sau drojdii precum Saccharomyces boulardii, pot fi utilizate in combinatie cu terapia cu antibiotice pentru a preveni tulburarea.

Intoleranta la lactoza este cauzata de un deficit al enzimei lactaza si se caracterizeaza prin simptome precum varsaturi, diaree, flatulenta si dureri abdominale. In acest caz s-a demonstrat ca administrarea de fermenti lactici specifici duce la o imbunatatire semnificativa a simptomelor. Acest lucru se intampla deoarece multe probiotice produc in mod independent enzima lactaza, compensand astfel posibila sa deficienta in intestin.

Probiotice: cum sa alegeti

In general, inainte de a lua un probiotic, este intotdeauna bine sa auziti parerea medicului de familie. Deoarece probioticele pot fi administrate sub forma de medicamente, suplimente alimentare, dar si alimente imbogatite cu microorganisme probiotice, cum ar fi iaurtul sau laptele fermentat, atunci cand cumparati un probiotic, este intotdeauna bine sa cititi cu atentie si sa luati in considerare patru caracteristici principale: tulpina prezenta, diversitatea, dozajul si metoda de administrare. La minuneannaturii.ro veti gasi probiotice aprobate si eficiente.

Tulpina bacteriana careia ii apartine un probiotic este cartea sa de identitate si va permite sa verificati mai multe informatii despre acestea. Prin diversitate se intelege numarul de tulpini bacteriene continute, prin dozare se intelege numarul de bacterii continute, iar prin metoda de administrare se intelege daca ar trebui luate pe cale orala sau aplicate local. Acest parametru determina, de asemenea, forma in care intra probioticele.

Este recomandabil sa alegeti probiotice care contin cel putin 1 miliard de celule vii pentru cel putin una dintre tulpinile prezente care garanteaza colonizarea in intestin.

Formularea pentru administrarea probioticelor pe cale orala este, de asemenea, foarte importanta, deoarece poate afecta cantitatea de probiotice care ajunge in intestin: utilizarea capsulelor acoperite este adesea preferata, deoarece permite microorganismelor probiotice sa supravietuiasca mediului inconjurator atunci cand ajung la intestine. In cele din urma, probioticele pot fi luate si sub forma lichida, pulbere si capsule.

Alegeti probioticele pentru sanatatea microbiotei intestinale!