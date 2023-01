A slăbit 50 de kilograme ca să termine cel mai tare Campionat Mondial

Andrei Dudu este românul care în urmă cu câțiva ani cântărea 120 de kilograme, iar după ce a slăbit a ajuns să facă de două ori cea mai grea cursă din lume!

Kona este considerat unul dintre cele mai dificile campionate mondiale de triatlon de pe Glob! Concurenții au de înotat 3,8 kilometri, 180 de kilometri de pedalat pe bicicletă și 42 de kilometri de alergare.

Calificat de două ori la Kona, în 2018 și 2022, Andrei a concurat alături de 2500 de sportivi!

„În 2018, când am ajuns prima oară acolo, am zis că sunt pe altă planetă. În fiecare zi vedeai sportivi pe stradă care se antrenau, alergau. Plus evenimentul în sine, totul pe insula respectivă se învîrtea în jurul acestui concurs” – Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

La Kona se concurează pe temperaturi de 35 de grade, umiditate mare și vânt puternic!

“La proba de alergare, lucrurile nu sunt chiar atât de simple, în mare parte din cauza temperaturii. Ajungi să alergi undeva după prânz, iar temperatura este foarte mare. Plus că alergi numai în soare, nu este niciun pic de umbră” – Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

Cu toate acestea, atât în 2018 cât și în 2022, Andrei a avut clasări foarte bune.

„În 2018 am terminat în primii 10%, pe locul 300. În 2022 am terminat undeva în primii 15 sau 20% „ -Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

O accidentare gravă la genunchi l-a ținut 6 ani departe de sport

Până să ajungă la Mondialul din Hawaii, Andrei a muncit enorm! El a făcut sport de când se știe. După ani buni de înot, ski și baschet, din cauza unei accindentări, a fost nevoit să se lase.

„Am avut o accidentare gravă, mi-am rupt ligamentul încrucișat anterior și am stat pe bară 6 ani” – Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

Această pauză i-a adus și multe kilograme în plus!

„Am luat în jur de 50 de kilograme față de greutatea normală pe care o am” – Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

La recomandarea medicului, ca să poată fi operat pentru a doua oară la genunchi, Andrei s-a apucat de slăbit și de alergat.

„În 2008 am început să slăbesc, iar pe parcursul unui an și jumătate preoperator am dat jos 52 de kg. Ieșeam în fiecare zi la alergare, aveam parcul aproape, alergam undeva în jur de o jumătate de oră” – Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

În 2013, datorită unui prieten, a descoperit triatlonul de care s-a îndrăgostit pe loc!

„Am zis să încerc și eu și mi-am pus în plan ca în 2014 să fac prima distanță de Iron Man. Am început antrenamentele și în 2013 am participat pentru prima dată la un Triatlon Olimpic, la Mamaia” – Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

De-a lungul anilor de triatlon, Andrei nu a fost ferit de accidentări.

„Am avut un accident pe bicicletă, și, pentru prima dată, nu îmi aduc aminte efectiv de cele 25 de minute de când am avut accidentul până am ajuns la spital”- Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

Din 2014 visează la Kona

Pentru Andrei, participarea de două ori la Campionatul Mondial de la Kona este un vis împlinit!

„Încă din 2014 mi-am setat acest obiectiv, m-am visat la acest concurs. Am luat legătură cu un antrenor de triatlon și am început antrenamentele în mod serios și foarte bine structurate pentru a ajunge acolo. Ne-am pus în plan să ajungem la Kona cam în 3 ani. La 3 ani de când am început colaborarea am ajuns pentru prima dată la Kona” – Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

În 2018 s-a calificat la Kona de pe locul 3 la categoria lui de vârstă, 22 la general, din aproape 1000 de concurenți. Timpul său a fost de 9 ore, 45 de minute și 40 de secunde.

Prima participare a lui Andrei la Kona a fost una plină de emoții.

„Am avut cele mai multe emoții. Lucrurile au mers foarte bine la înot până când, în ultimii 150 de metri, cineva din plutonul meu s-a gândit să mă tragă de picior și să treacă pe deasupra mea. Până la urmă totul s-a terminat cu bine” – Andrei Dudu, triatlonist pe distanță Full Iron Man.

Andrei este antrenat de Flabio Carmona, cubanezul de la lotul național de triatlon al României.