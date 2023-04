Virtus Verona – Editorial de Cristi Mîndru – https://sportm.ro/category/cristi-mindru/

Orasul lui Romeo si al Julietei nu le-a dat doar pe Hellas si pe Chievo. Virtus Verona e echipa unui cartier si e condusa de acelasi om de 41 de ani.

Venit la club in 1973 la juniori (avea 12 ani pe atunci), Fresco a pus ghetele în cui devreme si e din 1982 si presedinte si antrenor iar in tot acest timp a promovat de 7 ori si a retrogradat de 3, echipa plimbandu-se intre ultimele ligi si Serie C sub comanda lui.

In acest an, Virtus s-a calificat in premiera in play-off-ul pentru Serie B si are sansa de a juca in esalonul doi al fotbalului italian. Fresco lucreaza si ca administrator la o scoala din oras, iar dupa-masa si in weekend se ocupa de echipa.

Clubul are o asocatie ,,Vita Virtus” care are ca activitate integrarea imigrantilor in Verona, iar acum cativa ani presedintele-antrenor a fost acuzat ca a deturnat o parte din banii primiti de asociatie de la statul italian in alte scopuri (sume destinate ajutorarii imigrantilor au fost folosite pt club).

Fresco a primit o interdictie sportiva atunci de 18 luni, o amenda de 10 000 de euro si s-au sechestrat bunuri de 12 milioane de euro, suma imputata.

Dincolo de acest moment negru negat permanent, Luigi Fresco, cunoscut si ca ,,Ferguson al Italiei “ e aproape de o performanta istorica la un club unde de 50 de ani incoace a fost si jucator si antrenor si presedinte…

CV Cristian Mîndru

A debutat in presa in 2002 ca reporter la Antena 1. Din 2003 a fost redactor – comentator la TV Sport ( sport.ro). Unde a comentat partide de fotbal ( Liga 1, serie A, Premier League, Primera Division). Din 2004 este angajat al TVR. A făcut parte din echipa de la Bucureşti care a produs pentru TVR JO de Vară de la Atena 2004.

A comentat futsal (fotbal de sală) timp de un an şi zeci de meciuri de tenis, incluzând aici partidele de Cupa Davis ale României din ultimii ani. Și finale ale unor turnee de mare şlem, transmise de TVR, dar şi partide la Open România. Comenteaza fotbal, baschet, tenis, handbal si schi alpin.

A participat ca redactor–comentator la JO de Vară de la Beijing 2008, Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020. Cât si la JO de iarnă de la Vancouver 2010. A comentat din studioul TVR JO de Iarna de la Soci 2014, Pyeong-Chang 2018 si Beijing 2022.

În 2008 a primit premiul special „Cristian Ţopescu” – TV Mania pentru cel mai promiţător tânăr jurnalist sportiv.

A fost prezentator sau producător al studiourilor „Champions League” şi al emisiunilor de fotbal din timpul EURO 2008 si 2012, CM 2006, 2010, 2014, CM 2018. Din 2010 prezintă şi principalele jurnale sportive la TVR 1 şi TVR 2. În 2013 a prezentat festivitatea de deschidere a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE 2013).

Cristian Mîndru ne aduce ştirile din Sport la TVR 1 si este comentator de tenis la Digisport si Eurosport.