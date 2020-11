Vinurile The Iconic Estate, din portofoliul Alexandrion Group, au cucerit medalii la cea mai mare şi influentă competiţie dedicată vinurilor- Decanter World Wine Awards 2020

Vinurile The Iconic Estate, din portofoliul Alexandrion Group, comercializate atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa internaţională, au cucerit medalii la cea mai mare şi influentăcompetiţie de profil- Decanter World Wine Awards 2020 (DWWA). Vinuri din gamele Mythological Collection, Rhein Extra, Colina Piatra Albă, Byzantium, Prahova Valley, La Crama şi La Umbra au obţinut punctaje foarte bune, răspunzând exigenţelor ȋn ceea ce priveşte calitatea, gustul şi echilibrul dintre nuanţe şi note, ale celor 118 experţi internaţionali- printre care 37 de maeştri oenologi şi 9 maeştri somelieri- care au compus juriul competiţiei. Vinurile The Iconic Estate au concurat cu alte peste 16.000 de vinuri din ţări precum Franţa, Italia, Australia, Portugalia, SUA, China, Africa de Sud sau Korea de Sud. Aflată la cea de-a 17-a ediţie, Decanter World Wine Awards 2020 s-a desfăşurat la Londra, iar degustările au avut loc pe parcursul a 28 de zile.

Vinurile Colina Piatra Albă – Alb (cupaj: Chardonnay, Viognier, Fetească Albă) şi Byzantium Rosé (Shiraz) au câştigat două medalii de argint, obţinând peste 90 de puncte. Medalia de argint este acordată de juriu vinurilor foarte bine realizate, cu complexitate impresionantă. Colina Piatra Albă Rosé – Pinot Noir şi Colina Piatra Albă – Roşu (cupaj: Cabernet Sauvignon, Shiraz, Cabernet Franc) au fost premiate cu medalii de bronz, ȋn timp ce Byzantium Blanc (cupaj: Sauvignon Blanc, Fetească Albă, Chardonnay) a obţinut o menţiune.

Două dintre vinurile din rafinata Colecţie Mitologică: Hyperion – Pinot Grigio şi Hyperion – Fetească Neagră, au fost distinse cu o medalie de bronz şi o menţiune la Decanter 2020. Obţinut din cel mai valoros soi românesc de struguri, Hyperion – Fetească Neagră a ȋncântat juriul prin gustul său intens şi notele savuroase de fructe negre, potenţate de nuanţele de vanilie şi condimente.

Una dintre cele mai premiate game de vinuri din portofoliul The Iconic Estate, Prahova Valley, a cucerit 3 medalii la Decanter 2020. Fresh şi fructat, cu note dominate de fructe roşii şi negre, Prahova Valley – Merlot Rosé a câştigat o medalie de bronz ȋn cadrul competiţiei, iar Prahova Valley- Fetească Neagră şi Prahova Valley – Fetească Regală au obţinut menţiuni.

Unul dintre vinurile din gama Rhein Extra, marca oficială a Casei Regale a României şi totodată cea mai veche şi recunoscută marcă de vin spumant din România, produsă la Cramele Rhein CIE Azuga, ȋncă din 1892, după o metodă tradiţională din Franţa, a fost distins cu o medalie de bronz la Decanter 2020.

Vinurile The Iconic Estate sunt disponibile ȋn marile lanţuri de magazine, magazinele de proximitate, locaţiile HoReCa, online shop-urile partenerilor Alexandrion Group şi pe iconicdrinks.shop, parte a Alexandrion Group.

****

THE ICONIC ESTATE, parte a Alexandrion Group, este producător, exportator și importator selectiv de vinuri spumante și liniștite. Compania deține instalații de producție și depozitare, trei linii de îmbuteliere, depozit cu temperatură controlată și pivnițe subterane. Crama din Tohani, Gura Vadului, are una dintre cele mai mari pivnițe din regiunea Dealu Mare și o capacitate de procesare de 5000 tone de struguri pe an, fiind produse aproximativ 3,6 milioane de litri de vin anual, reprezentând aproximativ 5 milioane de sticle. An de an, vinurile produse au fost premiate în diverse competiții internaționale. THE ICONIC ESTATE vinde vinurile sale în mai mult de 40 de țări din întreaga lume și a devenit al doilea cel mai mare exportator de vinuri îmbuteliate din România.

THE ICONIC ESTATE deține peste 255 de hectare de podgorii, cea mai mare parte dintre ele într-una dintre cele mai fertile regiuni viticole din România, Dealu Mare – o regiune care asigură o parte semnificativă a strugurilor folosiți pentru obținerea vinurilor excepționale, similară cu două celebre regiuni vini-viticole europene: Piemonte în Italia și Bordeaux în Franța.

Pivnițele Rhein & CIE Azuga, parte din THE ICONIC ESTATE, sunt cea mai veche locaţie unde se produce, fără întrerupere de la înființare (1892) și până în prezent vinul spumant după o metoda tradițională din Franța. Casa Regală a României apreciază vinurile din pivnițele noastre pentru calitatea lor superioară, numind THE ICONIC ESTATE furnizor oficial pentru vinurile liniștite și spumante.

Calitatea vinurilor, valoarea, rafinamentul și distincția lor fac din THE ICONIC ESTATE unul dintre cei mai buni producători români de vin, care au valorificat potențialul și diversitatea viticolă a țării prin vinurile producție proprie: Rhein Extra, Millennium, Hyperion, Neptunus, Kronos, Rhea, Theia, Colina Piatra Albă, Byzantium, Prahova Valley, La Crama și altele.