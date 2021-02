Viitorul Butești a transferat un fost jucător de la Sporting Roșiori

Cum cei de la FRF au anuntat ca in martie campionatele de amatori se vor relua, Viitorul Butesti a realizat primul transfer din acest an dintre echipele din liga 4.

Cristian Becheru are 34 de ani si este primul jucator transferat de Viitorul. A jucat in cariera sa pe post de mijlocaş la mai multe echipe roşiorene, dar a fost si printre primii elevi ai scolii de fotbal Gica Popescu, unde a evoluta pentru 1 an. Dintre echipele la care a evoluat amintim Sporting Rosiori , Peretu sau Stejaru, toate in liga a IV-a.

Un meci celebru la liga a 4-a a fost in care Cristian a jucat a fost ‘’ finala’’ Stejaru- Dunarea Zimnicea , unde Cristian Becheru a marcat de 3 ori de la punctul cu var , reusind sa salveze echipa de la retrogradare.

Ulterior s-a transferat la echipa bucuresteana Unirea Tricolor, unde s-a batut la promovarea in liga 3 alaturi de echipe ca Sportul Studentesc II si Concordia Chiajna II. In anul 2012 a decis sa imbrace pentru o perioda de 2 ani echipamentul de arbitru, fiind foarte apreciat atat la nivelul ligii a IV-a cat si in ligile inferioare pentru corectitudinea si seriozitatea cu care aborda fiecare meci. In ultima perioada a evoluat in campionatul de minifotba- Cupa Smart in liga 1, o competitie unde evolueaza jucatori din toate ligile nationale.