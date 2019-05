(VIDEO) Halep: Am jucat prosteşte, tot ce îi place lui Bertens

Simona Halep şi-a făcut autocritica după meciul cu Kiki Bertens, din finala Madrid Open, afirmând că a jucat tot ce i-a plăcut adversarei sale.

„Ea a jucat un tenis bun astă seară. Fără doar şi poate, a meritat să câştige partida. Cât despre jocul meu, am avut o abordare greşită şi sunt foarte supărată din cauza asta. N-am să fac o tragedie, doar mă gândesc ce lucruri să schimb data viitoare, când o voi întâlni. Am jucat prosteşte astăzi, tot ce îi place ei, dar câteodată se întâmplă şi aşa. Iau lucrurile pozitive din această săptămână, la începutul căreia nu-mi imaginam că voi juca finala. Mă voi calma, voi analiza mai mult şi voi fi mai îngăduitoare cu mine, pentru că nu merit să fiu foarte critică. A fost un meci bun al ei şi merita să câştige titlul, pentru că toată săptămâna a jucat un tenis foarte bun. Dar şi eu am avut o săptămână bună. Nu doresc să vorbesc despre ce am făcut şi ce nu am făcut rău, vreau doar să spun că am greşit şi că va trebui să văd cum corectez pe viitor. Ultimele 5 luni au fost bune, în opinia mea. Ştiam că anul acesta va fi unul diferit, după ce am cucerit titlul de Mare Şlem. Am făcut meciuri bune, am dobândit capital de încredere, am acumulat experienţă, urmare a unor momente grele. Am învăţat multe lucruri şi sunt mulţumită de această primă perioadă a anului. Nu am putut să-i returnez serviciul, care a fost foarte bun. Apoi au fost multe mingi pe care nu mi le pot explica nici acum: cea care m-a atins, multe linii pe care le-a găsit. După cum vedeţi, sunt iritată, supărată din cauza momentelor respective (râzând). Dar trebuie să le iau ca atare şi să privesc înainte, pentru că mi-am arătat săptămâna aceasta lucrurile bune de care sunt capabilă. Mingi înalte, unghiuri – cross-ul cu dreapta, dar şi suprafaţa mai rapidă, care îi convine. Altitudinea face ca mingile să aibă viteză mai mare, aşadar acest turneu este potrivit pentru ea şi aici joacă cel mai bun tenis. N-am idee cum vor fi următoarele săptămâni, dar acum sunt mulţumită de jocul meu, de felul în care am trecut peste aceasta. Sunt încrezătoare şi vom vedea. Îmi place Roma, îmi place Parisul, dar în tenis nu ştii niciodată ce se va întâmpla. Sunt pregătită pentru orice”, a spus Simona.

Simona Halep a pierdut finală jucată la Madrid Open, fiind învinsă, sâmbătă, cu scorul de 6-4, 6-4, de olandeza Kiki Bertens, locul 7 WTA. În urma acestui rezultat, Halep a ratat şi ocazia de a reveni pe locul I WTA, însă ea va urca o poziţie, în clasamentul ce va fi publicat luni. Sportiva română a ajuns la 17 finale pierdute din 35 jucate în carieră, două în faţa olandezei.

Bertens câştigă în premieră la Madrid, după ce anul trecut a jucat finala, şi va urca pe locul 4 WTA. Ea a mai învins-o pe Halep în ultimul act al unui turneu, anul trecut, la Cincinnati.