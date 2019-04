Viata in pasi de dans cu Nicoleta – instructor de aerobic fitness

„Daca avansezi cu incredere in directia visurilor tale ,ajungi sa cunosti un succes neobisnuit in vremuri obisnuite.” Henry David Thoreau

Va salut cu drag, oameni frumosi! Numele meu este Nicoleta „Sunshine”e porecla si sunt instructor aerobic fitness la „Attitude Femina Club”,Oltenita.

De cand ma stiu mi-a placut foarte mult sa dansez, sa fiu in preajma oamenilor, sa lucrez si sa am o interactiune directa cu ei. Desi la baza sunt profesor de limba franceza la nivel liceal si am 46 ani, nimic nu m-a oprit din a-mi urma visul si sa imi depasesc zona de confort – sa am un loc al meu unde sa si pot practica modelarea mentala si fizica prin sport, dans, bodybuilding, tot ceea ce tine de o stare de echilibru minte-corp.

Ca atare, anul trecut m-am incumetat si mi-am conceput un proiect cu care am castigat finantare europeana prin Start Up Bussines, demarand propria afacere – „Attitude Femina Club„.

Da, acesta este „copilasul” meu de suflet cum zice si fiu meu si este un club exclusivist adresat atat persoanelor de sex feminin, cat si copiilor, locatie unde vom dansa, vom practica gimnastica si exercitii pilates pentru musculatura posturala, tintind intarirea muschilor torsieri profunzi si constientizarea respiratiei, vom invata impreuna sa avem grija de corpul si mintea noastra, vom lucra si pe aparatura fitness.

Deci vom face fitness mental gratie studiilor mele NLP si fitness la propriu – bodybuilding gratie profesionalismului trainerilor cu care am studiat si lucrat la Asociatia Succes in Educatie si Sport, prilej cu care ii salut cu mult drag aici. La cursurile de aerobic fitness organizate si tinute de catre Asociatia Succes am invatat si completat bagajul de cunostinte de biomecanica, fiziologie, nutritie si prim ajutor, iar antrenamentele au fost foarte provocatoare si dinamice (si cele de aerobic, dar si cele de fitness).

Pot spune ca in permanenta avem ce invata in mod reciproc, plus ca am ramas prieteni atat noi colegii de grupa cat si cu lectorii.

Mitea Nicoleta – Sunshine – instructor de aerobic fitness