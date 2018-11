Valentin Popescu: “Liderii veritabili sunt cei care înțeleg ce înseamnă munca din greu, sacrificiul”

Pentru oricine se află în căutarea unor informații, adesea exclusive, despre legăturile dintre lumea sportului românesc și mediul de business, Valentin Popescu – Director Marketing Sportiv – Alexandrion Grup si General Manager – Alexandrion Sport Management – ar fi o excelentă recomandare. Cu aproape doua decenii de experiență în mass media și marketing, începând de la Acasă TV, trecând pe la PRO TV, Antena 1, Gazeta Sporturilor, GSP TV, și până la poziția actuală, în cadrul unei companii de succes pe piața băuturilor alcoolice, Valentin s-a aflat mereu în preajma unor lideri. I-am adresat câteva întrebări despre aceaste noțiuni intens vehiculate în zilele noastre (lider, leadership), dar ale căror înțelesuri se desprind mai bine din împărtășirea unor experiențe de viață decât din cărți care pretind că pot învăța pe oricine cum să devină un lider.

Reporter: Cum ai defini un lider ideal?

Valentin Popescu: Liderul ideal are viziune, carismă, integritate, inteligență emoțională și, cel mai important pentru tine, cel care lucrezi pentru și cu el, este să existe chimie. Ca lider, este important să ai fler în a alege oamenii cu care lucrezi, să îți placă să lucrezi cu ei, să identifici corect calitățiile lor și sa nu ai vanități.

Liderul este cel care mobilizeaza forțe și echipe, care nu se teme de eșec, dar, cu toate acestea, are întotdeauna în vedere doar reușita. Din păcate, oricât de multe cărți și sesiuni de training ar exista pe lume, leadership-ul este o trăsătură înnăscută, nu dobandită.

Nu doar în mediul de business al zilelor noastre, ci și dacă mergem înapoi în istorie, vom vedea că adevărații lideri au fost niște personaje cu adevărat remarcabile și fascinante, chiar dacă, de multe ori, au fost subiectul unor controverse destul de puternice.

Rep.: Cum te vezi pe tine însuți în raport cu acest ideal?

V.P.: În primul rând, sunt un om serios, corect și pe care te poți baza, matur în gândire și foarte dedicat obiectivelor mele. Sunt apreciat pentru ceea ce fac, iar acest lucru a fost constant exprimat de cei cu care am lucrat. Nu sunt modest, dar probabil fac acest lucru pentru a ascunde timiditatea. Devin din ce în ce mai bun la tot ce are legătură cu munca mea. Nimic nu mă sperie, nimic nu mă îngrijorează foarte mult în ceea ce privește latura profesionala. Sunt stăpân pe mine și îmi place să cred că, într-o bună zi, voi fi, la rândul meu, un bun lider.

Rep.: Ne poți oferi un exemplu, care s-ar fi vrut lider, însă nu era?

V.P.: Evit întotdeauna să dau astfel de exemple. Este o regulă de curtoazie profesională pe care o respect fără abatere și pe care o apreciez și la ceilalti. Ce pot sa spun însa este ca nu orice bun manager este și un bun lider, așa cum sunt lideri care preferă să delege altcuiva funcția de management.

Rep.: Dar exemple de lideri autentici care te-au inspirat?

V.P.: Da, sunt oameni ce au contat enorm in dezvoltarea mea profesionala, in ceea ce sunt si reprezint in acest moment. Am lucrat foarte bine și probabil am împrumutat enorm de la oameni precum Cătalin Tolontan – Gazeta Sporturilor, sau Radu Naum – din perioada GSP TV. Puțini știu că, la începuturile carierei mele, am lucrat pentru Acasă TV, când Mihaela Tatu și Marilena Ion au fost exemple de la care am învățat că cel mai important în viață este cuvântul dat și respectul față de cei cu care lucrezi.

Dar, pentru ca momentul prezent este întotdeauna cel mai important pentru mine, mă bucur să pot lucra alături de un om care este un lider adevărat, respectiv Nawaf Salameh, președintele și fondatorul Alexandrion Group si Fundatiei Alexandrion. Am învatat foarte multe de când lucrăm împreună și mă bucur că am putut să descopar în dumnealui calități de lider specifice domeniului pe care îl cunosc cel mai bine – sportul. Și aici mă refer la fair-play, spirit de echipă, gândire strategică.

Rep.: În România ne plângem adesea de un leadership defectuos. Cum, de unde luăm lideri mai buni?

V.P.: Un lider bun trebuie să fie gata de o lume competitivă, dar toți avem nevoie și de un moment norocos în viață. Dacă, pe deasupra, faci ce îți place și te pregătești la maximum sigur, vei avea cariera la care ai visat întotdeauna. Mai trebuie sa fii corect și mulțumit cu tine însuți. Astfel de oameni trebuie identificați, oameni care excelează în domeniile lor, iar de aici trebuie să ne luăm lideri.

Din nou fac referire la sport, pentru că este un domeniu care oferă multe repere în acest sens. Liderii veritabili sunt cei care înțeleg ce înseamna munca din greu, sacrificiul pentru îndeplinirea unui obiectiv, integritatea și dedicarea totală. Din păcate, astăzi vedem tot mai rar astfel de calități și suntem înconjurați mai mult de manageri decât de lideri.

(Interviu realizat de Mihai Igiroșanu – revista SPORT MAGAZIN)