„Urmează-ți visul! Octavian Ciovică, povestea unui campion” – Emisiune Business Philosophy

Emisiunea Business Philosophy de la Canal 33, care va avea loc miercuri, 28 aprilie, de la ora 18:00, îl va avea ca invitat special pe pilotul Octavian Ciovică (Radical SR8), informează businessphilosophy.ro.

Octavian Ciovică va vorbi în emisiunea moderată de Laurențiu Ciornei și Romeo Chiriac despre industria auto și despre traseul impresionant pe care l-a avut de parcurs până să își îndeplinească visul, acela de a cuceri titlul de campion național.

Despre începuturile meseriei de pilot, Octavian Ciovică spune: „În familia mea nimeni nu are permis de conducere. Cu toate acestea, când aveam 11 ani, tatăl meu m-a dus pe traseul din Poiana Brașov să văd mașinile la un campionatul de viteză pe traseu montan. Eram fascinat. Mi-am făcut primul idol: Eduard Stan, maestru emerit al sportului cu motor. La 11 ani, când mi-am făcut eu debutul ca spectator, am fost impresionat de susținerea pe care maestrul Stan o avea. Fanii lui aveau o pancartă pe care scria: ‘Edu Stan – ca un uragan’. El avea o Lancia Delta și era deosebit cu acea mașină rachetă. Aici s-a născut visul de a deveni pilot. Un vis care părea îndepărtat. Situația financiară a familiei mele nu îmi permitea să cred că vreodată în viața mea voi lua startul ca pilot”, povestește pilotul brașovean.

„În 1998 am participat la un concurs de educație rutieră cu bicicletă și am luat locul II la nivel județean. După care, profesorii mi-au recomandat să merg la Clubul Copiilor, la cursurile de karting. Am trăit o frustrare enormă. M-am dus prima oră la curs și când am ajuns pe platou unde se făceau turele cu karturile toți aveau o sacoșă în mână cu un bidon de 2l cu benzină. Eu neavând posibilitatea de a-mi cumpăra cei doi litri de benzină, am fost exclus, a trebuit să plec acasă. Părinții nu îmi dădeau bani pentru așa ceva. Am plecat plângând și mi-am spus că trebuie să fac tot posibilul ca să reușesc ca pilot”, spune Ciovică.

„Au trecut anii, am rămas cu gândul la această pasiune, dar ca spectator. Primele ore de conducere le-am făcut pe mașina mătușii mele, o Dacia 1310, galbenă, culoare care îmi este predestinată. Am strâns niște bani, iar în 2007, la etapa de la Pârâul Rece, am cumpărat o mașină de concurs care era de vânzare. Am negociat prețul foarte mândru că voi debuta la Campionatul Național de Viteză în Coastă.

Am fost descurajat de toți prietenii și până la urmă am vândut mașina, deși aveam deja pregătită licența de pilotaj. Din ambiție și naivitate am făcut multe greșeli, sărind etape importante din parcursul meu profesional. Am luat o altă mașină, un Opel Kadett GSI, evident tot galben. Debutul l-am făcut la Rânca, în 2007, și deși credeam că o să fiu cel mai bun, am luat numai locul 4. Anii ce au urmat am schimbat diverse mașini, foarte diferite. Primele rezultate au venit în 2008, dar din 2009 până în 2015 am luat pauză. Am avut alte priorități. Am reluat alături de un finanțator care m-a motivat să repornesc. Rezultatele nu au fost spectaculoase, dar în 2017 a fost cel mai bun sezon, în ciuda peripețiilor, finalizând pe podium, vicecampion național la grupa A”.

„Anii ce au venit, 2018-2019 au venit cu rezultate. În 2020 am facut schimbări radicale, am intrat în sezon cu un bipost, cu un Radical SR8, o mașină celebră. Am devenit cel mai fericit om și am rupt gura târgului. A fost dragoste la prima vedere, am avut multe ore de antrenamente. În mai 2020 rezultatele au venit imediat pentru fiecare etapă, chiar dacă a fost un sezon de acomodare. Am terminat pe locul III la general.

Abordarea mea în 2021 este foarte diferită. Am depus multă muncă pentru a-mi îndeplini visul. Am o echipă compusă din instructor de fitness, nutriționist și psiholog. Am reușit să slăbesc 11 kg pentru acest sezon, am consolidat forța fizică și psihicul meu. Va fi apogeul carierei mele din toate punctele de vedere. Chiar dacă m-am trezit târziu, nu aș schimba nimic din parcursul meu.

Sunt foarte aproape de visul băiatului de 11 ani. Și voi sprijini la rândul meu alți copii fără șanse. Dar acestea sunt alte proiecte, pentru viitor”, a încheiat pilotul, care deja și-a îndeplinit o parte din vis cucerind prima etapă a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă – Cupa Cheile Grădiştei și Harghita Challenge, edția 2021.

Tot în cadrul emisiunii, terapeuta Ileana Vlăduț va prezenta rubrica ”Alegeri Potrivite”, iar actorul Victor Yila va avea pastila ”Munca la negru”.