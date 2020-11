Tratament hernie de disc fara interventie chirurgicala

Hernia de disc, fie ca vorbim de cea lombara sau cea cervicala, este o problema frecventa, cu simptome diverse, dar care are si o varietate de tratamente mai ales fara a apela la o interventie chirurgicala.

„Discul herniat” nu este o ceva despre care invatam la orele de biologie de la scoala. Pacientii afla despre aceasta problema si despre acest termen, de obicei, pentru prima data de la un terapeut sau un medic, imediat dupa ce s-au trezit cu dureri chinuitoare in zona gatului, la spate sau picioare, intrebandu-se ce se intampla oare cu ei. Si, de cele mai multe ori, cred ca un tratament hernie se va face doar printr-o interventie chirurgicala. Ei bine, daca ati aflat ca aveti hernie, trebuie sa stiti ca exista multe alte tratamente, care nu va vor duce pe masa de operatie. Dar, mai intai, sa aflam cate ceva despre hernia de disc.

Coloana vertebrala este asemanatoare unor role mici de tifon, cu perne asemanatoare unui burete intre ele, inconjurate de tesuturi moi. Aceste role de tifon sunt oasele, iar pernele sunt discurile. Cand centrul sau nucleul unui disc este impins in exterior si chiar trece prin peretele discului, atunci avem de-a face cu o hernie de disc.

Vestea buna este ca marea majoritate a herniilor pot fi tratate fara interventie chirurgicala folosind terapie si exercitii fizice. Doar un mic procent din cazuri ajunge la operatie.

Pentru a intelege cum functioneaza orice tratament hernie, este util sa intelegeti ce se intampla si cum veti “capata” o hernie de disc.

Un disc intervertebral se afla intre oasele coloanei vertebrale. In coloana vertebrala, fiecare os (vertebra) este o structura solida. Pentru a indoi coloana vertebrala si a amortiza vertebrele care sunt “stivuite” una peste cealalta, discurile actioneaza ca amortizoare intre siruri.

Discurile sunt foarte puternice, usor spongioase si ofera amortizare. Acestea constau dintr-un perete exterior realizat din colagen, iar centrul discului este format dintr-o substanta asemanatoare pastei de dinti, numita nucleul pulpos. La nastere, nucleul este format din 80% apa si acest procent se reduce pe masura ce imbatranim.

Atunci cand un disc este sanatos si hidratat, este ca o anvelopa de bicicleta bine umflata, acest lucru numindu-se presiune hidrostatica. Cel mai important lucru pe care il putem face pentru a ne ingriji discurile este sa ne miscam, sa avem o postura buna si sa bem multa apa.

Miscare, postura si hidratare

Motivul pentru care miscarea si postura buna sunt atat de importante este ca discurile ajuta la sustinerea presiunii exercitate de corpul nostru. Daca nu ne miscam, presiunea constanta impinge nucleul discului spre exterior si, in timp, il slabeste.

Discurile absorb apa. Insa, daca sunt sub presiune constanta, cunoscuta sub numele de compresie, acestea nu pot absorbi apa. Fara apa, discurile isi pierd o parte din presiunea hidrostatica si proprietatile de absorbtie a socurilor. In plus, pe masura ce discurile pierd apa, peretii discului se pot usca si slabi, facandu-i mai putin capabili sa pastreze nucleul in interior.

Daca ne aplecam, punem multa presiune pe discurile de la baza coloanei vertebrale. Cand ne aplecam intr-o singura pozitie, strivim partea din fata a discului, iar nucleul discului este impins cu putere inapoi spre partea din spate a discului. Partea din fata se poate usca si slabi incet, in timp ce partea din spate a discului se poate slabi. Presiunea poate fi exercitata si asupra corpului atunci cand muschii din jur sunt slabi.

Ni se recomanda sa bem doi litri de apa pe zi. Discurile coloanei contin colagen, care este acelasi material intalnit si in pielea noastra. Ne hidratam pielea pentru a nu o usca. Apa din corp este esentiala pentru colagenul din discurile noastre si fara apa suficienta, peretii discului se vor usca si vor slabi.

Daca discul herniaza, nucleul poate apasa impotriva unuia dintre nervi si aceasta presiune poate provoca durere. In plus, materialul nucleului provoaca o iritare a nervului si durere. Cand exista o leziune a discului, corpul are un raspuns natural „inflamator” pentru a vindeca o leziune. Inflamatia este un lucru bun, dar daca durerea persista, inflamatia poate fi o sursa de durere in sine. Acesta este motivul pentru care luam adesea medicamente a diminua inflamatia.

Pentru discurile cervicale, durerea poate radia pe brate. Partea inferioara a spatelui, poate provoca dureri la nivelul feselor sau picioarelor, deoarece presiunea este pusa pe nervul sciatic.

Hernia poate fi cauzata de o vatamare, cum ar fi caderea. Sau mai frecvent, in cazul in care un perete al discului a fost slabit in timp, o miscare prin rasucire, o postura slaba de indoire sau o ridicare necorespunzatoare pot duce la apraitia simptomelor.

Cum se trateaza o hernie de disc

Vestea buna este ca corpul se va repara singur, cu conditia respectarii unor reguli si ranirea sa nu fie prea grava. Cu toate acestea, daca durerea persista, nu se facea niciun tratament sau miscare, in timp, acea zona cu probleme poate deveni rigida si imobila si poate impiedica ca mecanismul de vindecare sa functioneze normal.

De aceea, ar fi indicat sa apelati la tratamente fara sa ajungeti pe masa chirurgului. Astfel de tratamente puteti experimenta la Bio Ortoclinic. Terapeutii de aici lucreaza cu pacientii in mai multe moduri. Acestia pot folosi tehnici de intindere pentru a usura spasmul muscular. Apoi trec la mobilizare. Aceasta mobilizare este importanta pentru a elibera miscarea si a permite mecanismelor naturale de vindecare ale corpului sa functioneze. De asemenea, exista exercitii specifice, simple de intarire a muschilor car vor ajuta la sustinerea coloanei vertebrale si la usurarea presiunii pe disc. Acest lucru creeaza un mediu in care corpul se poate vindeca si repara discul ranit.

Chirurgia este o ultima solutie pentru tratarea unei hernii de disc atunci cand terapia minim invaziva nu au adus schimbari. Atunci cand durerea este severa sau daca durerea a provoaca slabiciune la nivelul piciorului, atunci se poate efectua o interventie chirurgicala pentru a indeparta partea discului care impinge nervul.

Majoritatea oamenilor se recupereaza complet de la o hernie de disc si este important ca oamenii sa primeasca sfaturile potrivite de la un profesionist. Scopul celor de la Bio Ortoclinic este de a ajuta oamenii sa scape durere si sa aiba o viata normala termen lung.