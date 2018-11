Toyota Romania si COSR, o noua etapa in parteneriatul pentru Tokyo 2020

Personalitati ale sportului romanesc, medaliati olimpici si mondiali, tineri sportivi de perspectiva cu rezultate promitatoare in competitiile internationale de anvergura au venit in Sala Amfiteatru a Casei Olimpice unde Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) si Edit Corcoman-Tarcolea, General Manager Toyota Romania, au semnat un contract de sponsorizare potrivit caruia, Toyota Romania a pus la dispozitia COSR zece automobile dedicate sustinerii mobilitatii sportivilor romani aflati in program de pregatire pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.

Mihai Covaliu impreuna cu Edit Corcoman-Tarcolea au inmanat cheile a zece Proace Verso, masini de transport persoane cu 7+1 locuri, reprezentantilor celor zece federatii nominalizate, care pregatesc sportivi in vederea unei participari de succes la Tokyo 2020 – Federatia Romana de Atletism, Federatia Romana de Canotaj, Federatia Romana de Scrima, Federatia Romana de Tir Sportiv, Federatia Romana de Tenis de Masa, Federatia Romana de Lupte, Federatia Romana de Haltere, Federatia Romana de Kaiac-Canoe, Federatia Romana de Judo si Federatia Romana de Gimnastica.

Reprezentantii forurilor nationale sportive amintite mai sus prezenti la eveniment au fost:

Paula Ivan – campioana olimpica la 1500m si vicecampioana olimpica la 3000 m, la JO Seul 1988; Elena Panturoiu – locul 4 la triplusalt la CM in sala, in 2018, Birmingham, Marea Britanie (FR Atletism);

Elisabeta Lipa – de cinci ori campioana olimpica la JO Los Angeles 1984 (2x), JO Barcelona 1992 (1x); JO Atlanta 1996 (8+), JO Sydney 2000 (8+), JO Atena 2004 (8+), dubla medaliata cu argint la 2x, la JO Seul 1988 si JO Barcelona 1992, si castigatoarea medaliei de bronz la 4x, la JO Seul 1988; Gianina Beleaga – campiona mondiala de tineret (U23) la dublu vasle categorie usoara in 2017 Plovdiv, Bulgaria, campiona mondiala seniori la dublu vasle categorie usoara in 2017, la Sarasota, USA, campiona mondiala de seniori la dublu vasle categorie usoara, in 2018, la Plovdiv, Bulgaria; Ionela Cozmiuc – campiona mondiala de seniori la dublu vasle categorie usoara in 2017, la Sarasota, USA, campiona mondiala de seniori la dublu vasle categorie usoara, in 2018, la Plovdiv, Bulgaria (FR Canotaj);

Marius Urzica – campion olimpic la cal cu manere la JO Sydney 2000, medalii de argint la cal cu manere la JO Atlanta 1996, si JO Atena 2004, medalie de bronz la echipe masculine, la JO Atena 2004; Larisa Iordache – medalie de bronz la echipe feminine, la JO Londra 2012 (FR Gimnastica);

Nicu Vlad – campion olimpic in limitele categoriei 90 kg, la JO Los Angeles 1984, medalie de argint in limitele categoriei 100 kg, la JO Seul 1988, medalie de bronz in limitele categoriei 100 kg, la JO Atlanta 1996; Onica Nicolae – locul 3 in limitele categoriei 96 kg, la Campionatul Mondial Asgabat 2018, Turkmenistan; Sabina Baltag – medalie de aur in limitele categoriei 53 kg la Jocurile Olimpice pentru Tineret Buenos Aires 2018 (FR Haltere);

Alina Dumitru – campioana olimpica in limitele categoriei 48 kg, la JO Beijing 2008, vicecampioana olimpica in limitele categoriei 48 kg JO Londra 2012; Andreea Chitu – medalie de argint limitele categoriei 52 kg, la CM 2015, Astana, Kazakstan, medalie de argint limitele categoriei 52 kg, la CM 2014, Chelyabinsk, Rusia (FR Judo);

Ivan Potzaichin – campion olimpic la JO Mexico 1968 (C2-1000m), JO Munchen 1972 (C1-1000m), JO Moscova 1980 (C2-1000m), JO Los Angeles 1984 (C2-1000m), vicecampion olimpic la JO Munchen 1972 (C2 – 1000m), JO Moscova 1980 (C2 – 500m) si JO Los Angeles 1984 (C2-500m); Toma Simionov – campion olimpic la JO Moscova 1980 (C2-1000m), JO Los Angeles 1984 (C2 – 1000m), vicecampion olimpic la JO Los Angeles 1984 (C2-500m) (FR Kaiac-Canoe);

Gheorghe Berceanu – campion olimpic limitele categoriei 48 kg la JO Munchen 1972, medalie de argint limitele categoriei 48 kg la JO Montreal 1976 (FR Lupte);

Ana Maria Popescu – campioana olimpica la spada echipe, la JO Rio 2016, vicecampioana olimpica la spada individual, la JO Beijing 2008; Rares Dumitrescu – vicecampion olimpic la sabie echipe, la JO Londra 2012 (FR Scrima);

Andreea Dragoman – medalie de bronz la simplu feminine, la Jocurile Olimpice pentru Tineret Buenos Aires 2018; Ovidiu Ionescu – vicecampion European la simplu masculine, in 2018, la Alicante, Spania (FR Tenis de Masa);

Sorin Babii – campion olimpic la 50 m pistol liber, la JO Seul 1988, medalie de bronz la 10 m pistol aer comprimat, la JO Barcelona 1992; Laura Coman – campiona europeana la pusca echipe feminine, la Gyor, Ungaria, in 2018 ( FR Tir Sportiv);

“Este o zi speciala pentru noi”, a spus presedintele COSR. “Semnarea acestui parteneriat cu Toyota se inscrie in strategia pe care CIO impreuna cu producatorul auto o promoveaza pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 si mai departe pentru cele din 2024. Astazi venim in intampinarea unui numar de zece federatii sportive pentru pregatirea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Este cel mai potrivit moment pentru a incepe acest parteneriat deoarece din 2019 incep si calificarile pentru Tokyo 2020. Este un inceput de drum foarte important si este extraordinar sa putem avea alaturi de noi numarul 1 in ceea ce priveste mobilitatea. Sunt convins ca impreuna ne putem indeplini visul la aceste Jocuri Olimpice”, a adaugat Mihai Covaliu.

Edit Corcoman Tarcolea a declarat: “Ne bucuram sa continuam parteneriatul cu COSR care se intinde pana in anul 2020. Pentru zece discipline sportive vom pune la dispozitie zece masini care vor imbunatati mobilitatea sportivilor angajati in programul de pregatire a Jocurilor Olimpice din 2020. Dorim sa ne aducem contributia la eforturile facute de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pentru imbunatatirea performantei echipe olimpice in Romaniei la urmatoarele Jocuri Olimpice. Imi face o deosebita placere sa va ofer cheile celor zece autoturisme si sper sa fie de bun augur, iar echipa olimpica sa aduca un numar cat mai mare de medalii in Romania”, a spus reprezentanta producatorului auto.