Top 5 fotbalisti legendari, de care ar trebui sa va reamintiti

Cei mai buni fotbalisti care au facut istorie si au incantat publicul cu miscarile si golurile lor, se vor regasi, cu siguranta, in lista de mai jos. Inainte ca vedetele din prezent sa incante microbistii, a exista o generatie de aur, din care au facut parte jucatori de fotbal care au facut istorie.

Conform specialistilor in stirile sportive de pe ghimpele.ro, urmatorul este topul celor mai buni fotbalisti care au ramas prinsi in istorie datorita maiestriei de a juca sportul considerat rege:

Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi este un fotbalist roman si antrenor care a fost recunoscut drept unul dintre cei mai buni atacanti si mijlocasi din Europa de Est. Hagi a jucat pentru echipa nationala a Romaniei in 3 campionate mondiale intre anii 1990 – 1998 si in 3 campionate europene intre 1094 si 2000. De-a lungul activitatii sale a fost jucator la Farul Constanta, Steaua Bucuresti, Sportul Studentesc, Brescia, Galatasaray, Barcelona si Real Madrid.

Zbigniew „Zibì” Kazimierz Boniek

Boniekeste un fotbalist din Polonia si un mare antrenor al acestei tari. Este unul dintre cei mai buni mijlocasi. A jucat la Juventus, echipa cu care a obtinut Cupa Europeana in anul 1985. Alaturi de echipa din Polonia a jucat 80 de meciuri, in timpul carora a marcat 24 de goluri.

Franz Anton Beckenbauer

Franz Anton Beckenbauer este un mijlocas german si in prezent activeaza ca antrenor. De asemenea, el este cel care a inventat pozitia libero. S-a distins prin versatilitatea cu care juca fotbal, stilul elegant si dominant, dar si prin calitatile sale de lider. Acest fotbalist a jucat pentru Germania de Vest, tara pentru care a obtinut cele mai bune rezultate in trei campionate mondiale. Ulterior, s-a mutat la Bayern Munchen. Printre cele mai mari realizari ale sale se numara Cupa Campionilor UEFA, Campionatul European si cele trei Cupe Europene castigate consecutiv in timp ce era capitan de echipa.

Michael Francois Patini

Michael Francsois Patini era cunoscut si sub numele de Le Roi. Este un fotbalist de origine italiana, care a jucat pentru Franta in pozitia de mijlocas. In prezent este antrenor. Jucatorul a fost recunoscut pentru abilitati foarte dezvoltate de lider. A jucat cu succes in nationala Frantei, alaturi de care a obtinut victoria la Campionatul European. Intre anii 1983-1985 a castigat trei premii.

Nu in ultimul rand, Eusebio de Silva Ferreira

Ferreira este un fotbalist de origine africana care a jucat in pozitia de atacant pentru Portugalia. Este cunoscut si sub numele de Pantera Neagra, datorita vitezei si ferocitatii sale in teren. Cu ajutorul sau echipa nationala a Portugaliei a ocupat locul trei in Campionatul Mondial, in anul 1966. Ferreira este unul dintre jucatorii cu cele mai multe goluri. S-a mutat la Benefica pentru 15 ani, loc in care a inregistrat nu mai putin de 638 de goluri. Alaturi de aceasta echipa a castigat 11 titluri in Primera Liga, 5 Taca de Portugalia si o cupa europeana.

Acestia sunt cei mai buni 5 fotbalisti care au facut istorie datorita elegantei pe teren si a modului de a juca, fiind tot timpul concentrati si orientati spre victorie.