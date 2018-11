Terapie florala Bach si coaching aplicate în domeniul sportiv

Dupa cum stim cu totii, nu conteaza de cand practici un sport de performanta, atunci cand miza este mare, apar intotdeauna si ceva emotii. Uneori putine, alteori mai intense. Pe langa o forma fizica buna si stapanirea tehnicilor de joc, starea mental-emotionala a jucatorilor este deosebit de importanta pentru a asigura victoria. Cea mai recenta bucurie am avut-o lucrand cu jucatorii echipei Romaniei, la Campionatul Mondial de fotbal tenis, care s-a desfasurat in Franta, la Le’Havre, in perioada 25-28.10.2018. Inaintea meciurilor am purtat discutii cu jucatorii, pentru a le evalua starea emotioanala si gandurile “care nu le dau pace” si le scad randamentul la joc. Cum fiecare are necesitati diferite, am putut combina tehnici de curatare si echilibrare energetica, vizualizare si mental coaching. Toate sustinute si prin administrarea unor combinatii personalizate de remedii florale Bach, sub forma de picaturi orale ( http://perfectlotus.ro/despre-remedii-florale-bach/).

Cu siguranta ca orele intense de antrenament si dedicatia jucatorilor si a atrenorilor au cea mai mare contributie in obtinerea performantei, dar, asa cum au marturisit personal jucatorii, starea si forma in care au jucat dupa terapie si administraea remediilor, a fost cu totul speciala, iar “efectele secundare” s-au vazut si in rezultate: 7 medalii din 8, câștigate la Campionatul mondial de fotbal tenis din Franța (Le’Havre).

Felicitări și respect pentru ceea ce aduc României acești tineri sportivi. Fete si baieti din mai mute colturi ale tarii, care s-au unit sub indrumarea lui Tchabass Frederico Tavares, antrenorul lotului national, pentru a face cinste tarii.

Ileana Vladut – terapeută BFRP remedii florale (http://perfectlotus.ro).