Sportul reprezintă cea mai mare pasiune pentru mine. – Nicolae Laurentiu Hagi PERSONAL TRAINER

Mă numesc Nicolae Laurentiu Hagi , însă majoritatea prietenilor și apropiatilor mă striga „Hagi”.

Încă de la o vârstă frageda am fost preocupat de activitatea fizica, ora de sport din clasele primare fiind cea in care ma simteam in largul meu.

Pana acum am practicat mai multe sporturi, printre care si fotbalul, fiind unii dintre cei mai buni jucatori ai scolii generale in care am invatat.

Dupa terminarea invatamantului primar am inceput sa practic baschetul. Am jucat pentru echipa ACS Flame antrenata de unii dintre cei mai buni baschetbalisti români din toate timpurile, Virigil Căpușan. În tot acest timp am învățat si mai mult despre dedicare, spiritul de echipa, si echilibrarea muncii de la antrenamente cu viata de licean.

La inceputul clasei a 11-a am descoperit o noua pasiune care a aparut mai mult din cauza felului in care ma simteam in propriul corp, si anume ,,trasul de fiare”. Adesea eram luat in ras din cauza faptului ca eram foarte slab asa ca hotarasem sa fac o schimbare. Aceasta schimbare a tot intarziat sa apara din cauza greselilor pe care le faceam atat in alimentatie cat si pe partea de antrenamente. Primeam sfaturi de la toata lumea, majoritatea nestiind prea multe lucruri despre acest sport.

Imi aduc aminte ca unul dintre prieteni care era cu un an mai mare decat mine mi-a zis ca ma poate ajuta el sa mai cresc in masa musculara. Dupa liceu, am mers împreună cu el la o cunostinta de a lui care a lucrat ca antrenor personal. Avand o discutie lunga in care acesta m-a facut sa ma simt prost pentru cum aratam, singura solutie la care a ajuns acel domn, care m-ar fi ajutat sa imi indeplinesc dorinta de a creste in masa musculara, era consumul de steroizi. Acest lucru m-a descurajat extrem de mult insa nu eram gata sa ma dau batut.

Am ignorat in mod evident sfatul acelui asa zis antrenor, si am inceput sa ma documentez singur in legatura cu modurile de antrenament, nutritia in functie de obiectiv si asa mai departe.

In mod serios am inceput transformarea stilului meu de viata in urma cu 8 luni de zile, dupa mai bine de 1 an si jumatate in care tot ce am facut a fost sa ma documentez, invatand si din lunile petrecute peste hotare in Franta.

In prezent ma simt mult mai increzator, matur si pe zi ce trece parca tot mai pasionat de acest sport.

Doresc sa fac o diferenta in vietile oamenilor si sa incep o miscare de educare in zona de sport si nutritie pentru ca Romania are nevoie de oameni sanatosi, educati, si înțelepți.

In sala de sport ma simt cel mai bine, ma simt in largul meu, si as putea petrece toata ziua acolo fara niciun fel de problema.

Sunt un om pasionat, care doreste sa exceleze in aceasta cariera, pentru a deveni cunoscut la nivel național.

Iubesc procesul de învățare, si nu ma voi opri niciodata din a face asta.

Absolvent al cursurilor de instructor de fitness organizate de Asociatia Succes in Educatie si Sport