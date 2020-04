Sportul in adolescenta – “Oare este sanatos sa fac sala?“, “Oare sala o sa-mi opreasca cresterea in inaltime?”

Va salut dragi cititori, numele meu este Martac Florin, am absolvit cursurile de antrenor de fitness la Asociatia Succes in Educatie si Sport si in articolul urmator o sa-mi indrept atentia asupra adolescentilor care vor sa mearga la sala.

Dupa cum stiti adolescenta este varsta schimbarilor, incepe in jurul varstei de 12 ani si tine pana la 18 ani. Este o perioada lunga si dificila cu multe transformari fizice si psihice, o perioada in care corpul se dezvolta si trebuie sa avem grija de el, aici ma refer la o alimentatie sanatoasa dar si la disponibilitatea de a face efort.

Majoritatea au cateva intrebari, “Oare este sanatos sa fac sala?“, “Oare sala o sa-mi opreasca cresterea in inaltime?”

O sa va incerc sa dau un raspuns din punctul de vedere al unui antrenor de fitness dar si din punctul de vedere al unui baiat care a inceput sa faca sala la 15 ani (cazul meu). Sfatul meu pentru adolescenti este sa-si faca abonament la sala si sa inceapa antrenamentele sub stricta supraveghere a unui antrenor de fitness. In aceasta perioada a vietii poti dezvolta mai usor musculatura, agilitatea si rezistenta fizica toate acestea ducand la un corp armonios si sanatos. Sigur, antrenorul are rolul de a-l pondera pe adolescent, sa nu faca excese care duc la accidentari, sa-l indrepte pe calea corecta atunci cand incearca sa ridice greutati enorme doar pentru a-si satisface ego-ul si pentru a castiga atentia celor din jur.

Despre afectarea cresterii va pot spune ca este o aberatie, am inceput sa lucrez cu greutati de la varsta de 15 ani si acum am 1.83 cm, inaltimea unei persoane este data de informatia stocata in ADN si nu de greutatile pe care le ridici/impingi. Asta nu inseamna ca trebuie sa smulgi caloriferul din perete si sa incepi sa faci genoflexiuni cu el in spate, pot fi unele deficiente de crestere doar daca se exagereaza cu efortul, antrenamentele dure seaca corpul de energie si atunci cresterea naturala nu se mai poate sustine.

Atunci cand un adolescent merge la sala nu trebuie sa fie preocupat de recordurile personale, obiectivul lui nu trebuie sa fie legat de caloriferul din perete (oare pot sa fac biceps cu el?), tineti minte ca pentru a se dezvolta corpul are nevoie si de odihna de aceea nu incercati sa va fortati mai mult decat e cazul si principala regula este sa cresti nivelul antrenamentelor treptat.

De asemenea greutatile mari nu te vor face sa arati mai bine, nu pune mana pe greutati de zeci de kilograme inca din prima saptamana de la intrarea in saIa recomand tuturor sa foloseasca greutati usoare pentru a-si adapta corpul cu miscarile exercitiilor, fara a-l supune la un stres mare inca de la inceput.

Daca te avanti la greutati mari si exercitii complexe, riscul de a le executa gresit este foarte mare si reprezinta calea cea mai rapida spre dezvoltarea unor obiceiuri proaste la sala si chiar la accidentare.

Printre avantajele mersului la sala inca din adolescente se numara:

-dezvoltarea unui simt al responsabilitati si al disciplinei (antrenamentele incep la ora fixa, la sfarsitul antrenamentului ganterele si discurile se pun in rastel)

-dezvoltarea unui corp armonios si sanatos

-dezvoltarea respectului de sine

Pretuiti sanatatea si adresativa cu incredere unui antrenor de fitness atunci cand doriti sa va faceti abonament la sala pentru prima data.

Pentru antrenamente personalizate ma puteti contacta pe facebook, click aici! sau pe http://florinfit.ro/