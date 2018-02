Sorana Cîrstea: Mi s-au înmuiat genunchii în timpul intonării imnului

Sorana Cîrstea, locul 38 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-2, 6-2, pe Carol Zhao, locul 138 WTA, în primul meci al întâlnirii România – Canada, care se dispută la Cluj-Napoca, în Grupa Mondială II a Cupei Federaţiei.

În cel de-al doilea meci al zilei de sâmbătă se vor întrece Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, şi Bianca Andreescu, locul 173 WTA.

Spectatorii prezenţi la meciurile întâlnirii cu Canada de Fed Cup din acest week-end au primit din partea Dr. Oetker steguleţe tricolore şi carduri speciale cu echipa României pentru autografe.

Compania Dr. Oetker este prezentă ca de obicei la partidele importante ale tenisului românesc. Spectatorii de la Cluj vor avea parte de numeroase surprize din partea sponsorului competiției Dr. Oetker.

“Mulțumesc suporterilor pentru susținere. Joc tenis de 24 de ani și pot să spun că nu am văzut nicăieri o asemenea atmosferă. Mă bucur că am început cu o victorie. Cel mai emoționant moment a fost când mi s-au înmuiat genunchii, în timpul intonării imnului. Cred că aveam pulsul 200. Cred că a fost un meci destul de solid. Nu am jucat excepțional, dar am jucat cât să îmi fac treaba și mă bucur că am adus primul punct. Jos pălăria pentru Cluj”, a a spus Sorana Cîrstea, imediat după meci.