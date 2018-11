Simona Halep, parteneriat cu Banca Transilvania

Simona Halep, num[rul 1 WTA, a anunţat, pe pagina de Facebook că a încheiat un parteneriat cu Banca Transilvania.

“Sunt foarte fericită să vă spun despre noul meu parteneriat cu Banca Transilvania. Acesta este mesajul nostru pentru România”, a notat Halep pe Facebook.

Simona Halep mai are parteneriate, între altele, cu Dedeman şi cu Dorna.

Termenii financiari ai parteneriatului nu sunt cunoscuti. Simona mai are contracte de sponsorizare cu companii precum Nike, Wilson, Dedeman, Dorna, Rexona, Mercedes si Hublot. Prin aceste parteneriate, Simona castiga in jur de 3 milioane de euro in fiecare an. In plus, in 2018, Simona a obtinut in urma performantelor sportive premii in valoare de 7.409.564 de dolari.