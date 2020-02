Simona Halep a donat 20.000 de euro pentru victimele incendiilor de vegetaţie din Australia

Simona Halep a mărturisit că a donat 20.000 de euro pentru victimele incendiilor de vegetaţie din Australia, după ce, la revenirea în ţară, declarase că preferă să nu dezvăluie suma, infromează businessphilosophy.ro.

„Fericită să anunţ că am donat un total de 20.000 de euro pentru incendiile de vegetaţie din Australia. O să mă port exemplar de acum înainte, promit, Darren!”, a anunţat Halep, într-o postare pe pagina sa de Twitter.

Happy to announce that I have donated a total of $20,000 to the bushfire relief fund



I’ll be on my best behaviour from now on, promise @darrencahill #Aces4BushfireRelief #AusOpen https://t.co/axHes7Phq1— Simona Halep (@Simona_Halep) February 2, 2020