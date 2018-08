Semimaratonul Buftea – 30 septembrie 2018

a avut loc in toamna anului 2017. Traseul cursei atinge cele mai importante puncte de interes din oraș, Primaria, Domeniul Stirbey si zona lacului Buftea.Concursul este destinat amatorilor si este accesibil oricarui pasionat de sport. Probele puse la dispozitie sunt desi. Traseul este format practic dintr-o bucla de 7 km care se parcurge o data sau de mai multe ori, in functie de proba aleasa. Din cei 7 km, 2 km sunt in incinta Domeniului Stirbey.2 puncte de hidratare si alimentare sunt amenajate pe parcursul celor 7 km.

Unicitatea concursului consta in faptul ca sportivii de la probele de 14 si 21 km puncteaza si in clasamentul probelor mai scurte. Adica un concurent de la proba de 14 km va conta și pentru clasamentul probei de 7 km, iar concurentul de la 21 km va intra si in clasamentele probelor de 7 si 14 km.

Startul este programat la ora 11:00 si va fi unic pentru toate cele 3 probe. Timpul limita pentru proba de 7 km este de 1 ora, pentru proba de 14 km – de 2 ore si pentru proba de 21 km – de 3 ore.

Cronometrarea tuturor participantilor se realizeaza electronic, iar pe langa clasamentul general feminin / masculin, vor fi premiati concurentii si pe categorii de varsta din 10 in 10 ani, la fiecare din probe, astfel: maxim 19 ani, 20-29 ani, 30-39 ani, 40-49 ani, 50-59 ani, peste 60 ani.

Suntem pregatiti sa acordam si un premiu special de Campion Absolut concurentului care reuseste sa castige toate cele 3 probe din concurs.

Festivitatea de premiere se desfasoara la un interval de 3 ore si 30 de minute de la momentul startului.