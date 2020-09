Save Alexa! Asociația Ensar Duman lansează o super tombolă pentru salvarea unei fetițe de 11 luni diagnosticată cu o boală gravă

Asociația Ensar Duman lansează o Super Tombolă pentru #Alexa, o fetiță de doar 11 luni, diagnosticată cu amiotrofie spinală de tip 1, afecțiune care apare la 1 din 10.000 de nou-născuți.

Vaccinul care i-ar permite Alexei să ducă o viață normală, să-și miște mâinile și picioarele este produs în SUA și costul său se ridică la 2.125.000 de dolari.

„Acești bani ne-am propus să îi strângem și cu ajutorul tău vom reuși! Biletul costă 100 lei. Mai multe bilete, mai multe șanse de câștig! Detalii despre super tombolă pentru Alexa cât și regulamentul le găsești publicate integral pe site-ul www.asociatiaensarduman.ro și pe pagina de Facebook. Fii eroul nostru, împreună o salvăm pe Alexa! Prin înscrierea și participarea ta la tombolă poți câștiga un Renault Clio Collenction, nou-nouț și poți salva și schimba radical, parcursul vieții unui copil”, spune Ensar Duman pe pagina sa de Facebook.

Cursă contracronometru pentru viața Alexandrei – (Alexa).

„Vă rugăm să vă opriți câteva secunde! Acum imaginați-vă că nu vă puteți mișca mâinile și picioare, decât foarte puțin. Inspirați și expirați! Vă este ușor, nu? Dar dacă nu ar fi așa? Dacă pentru fiecare pas și pentru a putea respira ar trebui să luptați zilnic? Când viața unui copil are un preț, oamenii mari se pot transforma în eroi. De astăzi, pornim împreună într-o cursă contracronomertru pentru viața Alexei. Și chiar dacă linia de finish pare atât de departe, împreună putem să o ajutăm să o treacă. Asociația Ensar Duman demarează o campanie-maraton pentru a o salva pe Alexa. Micuța a fost diagnosticată cu amiotrofie spinală de tip 1 și are nevoie de 2.125.000 de dolari pentru a primi un vaccin salvator din SUA. Numai că timpul nu este de partea ei. Alexandra are 10 luni și tratamentul poate fi făcut cel mult până la vârsta de doi ani. Suma uriașă este cea mai mare provocare pe care Asociația Ensar Duman și-a propus să o îndeplinească. Știm că nu suntem singuri și ne bazăm pe inimile voastre mari pentru a face o minune pentru Alexa.

“O mamă râde râsul nostru, vărsă lacrimile noastre, iubește iubirea noastră, suferă teama noastră. Trăiește bucuriile și necazurile noastre și împărtășește speranțele și visurile noastre.” Am gasit acest citat scris de Julia Summers, care reda perfect sentimentele unui mame. Dar pentru ceea ce traiesc eu in ultimele luni, greu se pot gasi citate care sa redea atata neliniste si durere. Vestea ca unul dintre copii mei sufera de o boala fatala, mi-a spulberat toate visele legate de o viata frumoasa. Intuneric bezna s-a asezat peste noi. Mi s-a parut ireal sa adunam banii necesari pentru tratamentul indispensabil vietii Alexei: 2.1 milioane de dolari. Atat costa sansa ei la viata. Am inceput sa visez noaptea aceste cifre. Iar sufletul meu era sfasiat stiind ca exista o sansa, dar ea pare imposibil de atins. Dar privind ochii inocenti si blanzi ai fetitei mele, am inteles ca trebuie sa incerc, sa fac tot posibilul. Asa ati facut cunostinta cu mine, Verginia Vintu – mama unei fetite bolnave, care pentru a supravietui are nevoie de cel mai scump tratament din lume. Mi-a fost foarte greu sa-mi deschid sufletul in fata unei lumi intregi, dar pentru viata micutei mele, am gasit curajul sa lansez campania Save Alexa. Am inceput sa-mi insir durerea si lacrimile in postari. Si treptat, ati aparut voi, oameni cu chip luminos, cei care v-ati mobilizat cand ati auzit de povestea trista a unui bebelus. Astazi, avem prieteni in toate colturile lumii, care se zbat sa o salveze pe micuta Alexa. Si le suntem atat de recunoscatori! Sunt prezenti in rugaciunile noastre in fiecare seara! Nu stiu cum altfel as putea sa le multumesc vreodata. Doar alaturi de voi o putem salva. Fiti parte a unei minuni!”, se precizează pe site-ul Asociației Ensar Duman.

Surse directe de donare: In conturile Asociatiei Ensar Duman create pentru Alexa: RO26BACX0000001712976005 RON

RO10BACX0000001712976002 EURO

RO80BACX0000001712976003 USD

Asociația Ensar Duman a derulat până acum numeroase campanii de caritate printre care ,,Să conturăm universul copilăriei pentru Eva”, ”Dinți Sănătoși”, “Încă un pas pentru Leon”, fiul artistului Kamara, sau operarea unui tumori imense de 2o kg.