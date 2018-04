România conduce cu 2-0 în disputa cu Elveţia. Halep a trecut de Golubic, iar Begu a învins-o pe Bacsinszky

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, cu scorul de 6-3, 1-6, 6-1, pe Viktorija Golubic, locul 115 WTA, în primul meci al întâlnirii România – Elveţia, din barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Federaţiei, care se desfăşoară la Cluj-Napoca.

“A fost foarte dificil. Chiar vorbeam înainte de meci că este de trei ori mai greu decât finala de la Melbourne. Am avut nişte emoţii pe care nu pot să le descriu, a fost un moment deosebit la ceremonie. Mulţumesc Cluj, mulţumesc tuturor pentru acest moment deosebit, niciodată nu trăim asemenea clipe în teren. Vă mulţumesc mult şi mă bucur că am reuşit să câştig astăzi, datorită dumneavoastră”, a spus Halep.

În al doilea meci al întâlnirii, Irina Begu, locul 38 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-4, 6-1, pe Timea Bacsinszky, locul 46 WTA, iar România conduce cu 2-0 întâlnirea cu Elveţia din barajul pentru Grupa Mondială a Cupei Federaţiei.

“A fost un meci greu din punct de vedere emoţional. Am început mai greu, dar pe parcurs am început să simt mult mai bine mingea, am început să variez şi să joc exact ce am stabilit împreună cu echipa. Vreau să vă mulţumesc foarte mult, voi faceţi aceste momente speciale. Este atât de frumos să joci în faţa unui public atât de numeros, vă mulţumesc din toată inima”, a declarat Begu.

Cei peste 9.000 de spectatori prezenţi în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca au format o coregrafie în culorile naţionale, la festivitatea de deschidere. Fanii au afişat cartoane în culorile roşu, galben şi albastru, iar pe trei laturi ale salii au fost ridicate bannere, unul cu logoul Centenarului Marii Uniri, altul despre Cluj-Napoca, oraşul european al sportului în 2018, iar al treila dedicat echipei de FedCup, cu imaginile jucătoarelor române şi cu mesajul “Clujul susţine naţionala României”.

Sponsorul competiției, Pizza Guseppe de la Dr. Oetker, a fost alături de tricolore şi la întâlnirea România – Elveţia, sâmbătă la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca şi va fi şi duminică. Compania Dr. Oetker sprijină de peste un deceniu performanţele tenisului românesc. Spectatorii prezenţi la meciuri au primit din partea Dr. Oetker stegule tricolore şi carduri speciale cu echipa României pentru autografe.

Duminică, partidele se vor desfăşura după următorul program, începând cu ora 12.00:

Simona Halep – Timea Bacsinszky (3-1 în întâlnirile directe);

Irina Begu – Viktorija Golubic (2-0);

Irina Begu/Simona Halep – Patty Schnyder/Jil Teichmann.

Echipa care câştigă această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima Grupă Mondială a FedCup by BNP Paribas.