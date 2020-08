Rolul comunicatelor de presa in promovarea unei afaceri

Ultimii ani au adus numeroase modificari in modalitatile de promovare a unui business. Daca pana acum ceva ani cele mai eficiente reclame erau cele in televiziune si la radio, trendul este acela de a opta pentru publicitate online. Aici exista o multitudine de metode prin care un business poate fi promovat. Agentiile de marketing online si specialistii in promovare online recomanda promovarea unui business prin intermediul continutului text. Astfel orice business poate sa opteze pentru comunicate de presa in mediul online sau pentru advertoriale SEO.

Fie ca alegi comunicatele de presa pentru a-ti face cunoscuta afacerea, fie ca optezi pentru advertoriale SEO, fie ca vrei sa incluzi ambele metode in strategia de marketing, acestea vor reusi sa contribuie semnificativ la cresterea vizibilitatii si notorietatii afacerii tale in randul potentialilor consumatori.

Advertoriale SEO vs comunicate de presa

Pentru a aduce in atentia publicului larg informatii cu privire la un brand atat advertorialele SEO, cat si comunicatele de presa reprezinta o varianta foarte eficienta de publicitate online. Un comunicat de presa nu cauta sa vanda un produs, ci cauta sa aduca la cunostinta publicului lansarea unui brand sau a unui produs ori a unui serviciu. Cu alte cuvinte comunicatele de presa vizeaza informarea publicului despre existenta unui brand sau a unui business care ofera diferite solutii pentru anumite nevoi sau probleme cu care oamenii se pot confrunta.

De cealalta parte, un advertorial are rolul de a vinde un produs sau un serviciu in urma promovarii punctelor forte si a avantajelor respectivului produs sau serviciu. Atunci cand vorbim despre advertoriale SEO ne referim la acea metoda de promovare online prin care cititorii descopera singuri utilitatea unui produs sau a unui serviciu in randurile advertorialului prin faptul ca din informatiile regasite acolo cititorul a gasit solutia la una dintre nevoile sale.

Atat comunicatele de presa, cat si advertorialele sunt redactate tinand cont de cerintele pentru optimizarea SEO astfel incat sa fie usor de gasit si de accesat in functie de cuvintele cheie folosite de utilizatori. De asemenea, un link care sa directioneze cititorii catre website-ul afacerii tale este introdus atat in comunicatele de presa, cat si in cadrul advertorialelor. Acest lucru aduce mai mult trafic pe website, dar contribuie si la cresterea autoritatii website-ului in randul motoarelor de cautare.

Website-uri si platforme de promovare online

Presa online este tot mai numeroasa si mai diversificata. Prin urmare orice business poate apela la presa online care alaturi de stiri publica inclusiv comunicate de presa si advertoriale, dar si la website-uri care sunt special gandite pentru publicarea de advertoriale SEO si comunicate de presa.

Atunci cand ai luat decizia de a apela la aceste doua metode de publicitate online trebuie sa ai in vedere ca website-ul unde urmeaza a fi publicate se bucura de credibilitate si de notorietate in randul cititorilor si in randul motoarelor de cautare. Si de asemenea trebuie ca industria in care activeaza brand-ul tau sa se regaseasca in nisele publicate pe website-ul respectiv. Obiectiv de Vaslui este un website care publica materiale de promovare online pentru toate domeniile de activitate. Pentru detalii suplimentare acceseaza www.obiectivdevaslui.ro