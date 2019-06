Reacţii după România – Anglia, scor 4-2. Coman: N-am trăit niciodată aşa ceva. Puşcaş: Cred că s-a descoperit o nouă generaţie, de fier

Selecţionerul naţionalei under 21, Mirel Rădoi, a declarat după victoria de la Euro-2019 din meciul cu Anglia, scor 4-2, că el şi jucătorii vor sărbători ca şi cum ar fi câştigat o finală.

“A fost un meci foarte greu, din fericire am reuşit să câştigăm. A fost un meci cu intensitate foarte mare, dar ne bucurăm că am reuşit să ieşim cu capul sus. Am simţit că suntem împinşi de la spate de public. N-am trăit niciodată aşa ceva. În ultimele minute am reuşit să marcăm două goluri, vă daţi seama…. N-am trăit niciodată aşa ceva. Am muncit mult şi a venit timpul să fim răsplătiţi. A fost o seară fantastică pentru noi, trebuie să ne bucurăm, dar ne mâine ne gândim la meciul cu Franţa”, a spus Coman la TVR.

“Am trăit la intensitate maximă. După ce am fost egalaţi a doua oară mi-a fost foarte teamă de rezultatul final al partidei pentru că din punct de vedere fizic nu mai puteam, cedasem total iniţiativa, am încercat să blocăm jocul lor cumva. Mă bucur că băieţii au înţeles foarte repede ce trebuia făcut şi ne-am făcut jocul mai uşor. Eu mă simt obosit, mă gândesc cum se simt ei, care au alergat 90 şi ceva de minute. În momentele grele românii din tribune au au început să ţipe ca şi cum am fi fost în România. E cea mai bucuroasă seară din cariera mea. Şi eu, şi ei şi staful ne vom bucura în seara asta ca şi cum ar fi fost o finală. O asemenea victorie istorică nu ai cum decât să o sărbătoreşti, nu ai cum să treci peste ea foarte uşor. Nu am mai avut forţa să le vorbesc imediat jucătorilor, încă sunt în stare de şoc, nu-mi vine să cred ce au realizat băieţii. Repriza a doua li se datorează lor total. Din punct de vedere tactic nu am rezolvat decâr două lucruri, în rest, ce a venit din punct de vedere ofensiv a fost al lor”, a spus Rădoi la FRF TV.

Mijlocaşul Ianis Hagi a declarat, vineri, că echipa României va mai disputa multe meciuri la Campioantul European de tineret din Italia.

„Gândul nostru a fost să câştigăm meciul, ştiam că la începutul meciului am intrat pe teren cu avantaj, un egal îi scotea pe ei din calcule, dar ne făcea şi nouă viaţa mai grea cu Franţa, trebuia să câştigăm. Când vezi pe teren că poţi, vezi că ai speranţe, vezi că se poate câştiga meciul, mergi până la capăt, încerci să marchezi acel gol în plus şi să termini tu învingător. (n.r. – întrebat dacă jucătorii mai pot şi cu Franţa). Au trecut doar două meciuri, mai avem destule aici. Îl ştiu Coman de la 11 ani, ştiu ce jucător este, ce talent are şi la FCSB a avut un sezon incredibil, mi se par lucruri normale. Îmi doresc să-l văd cât mai sus pentru că merită, e un copil care munceşte şi mereu îşi vede de treaba lui, chiar dacă se vorbeşte foarte urât despre el, este un copil talentat, care trage ca noi ceilalţi, până la capăt, până nu mai poate. Un jucător care poate să facă diferenţa oricând. Cum ne-a spus şi Mister, nu contează cine începe pe teren, contează cine termină. Trebuie să aduci acel plus fizic, mental, tactic şi tehnic şi cred că Florinel Coman le-a făcut pe toate când a intrat”, a declarat Hagi, la TVR.

Atacantul George Puşcaş a declarat, vineri, după victoria cu Anglia, că se naşte o nouă generaţie de mari fotbalişti români, nu de aur, precum cea din anii 90, ci de fier.

„Am rămas fără voce, sincer. Prea multe emoţii trăite. Nu mă aşteptam niciodată că o să dăm patru goluri. Nu ştiu ce să vă zic, s-a văzut toul la televizor, s-au văzut emoţiile jucătorilor, românilor. Cred că s-a descoperit o nouă generaţie de fier. Când am început să marcăm s-au descoperit resursele, pentru că eu, Ianis, cred că toate linia de mijloc alergasem atât de mult în prima repriză încât am zis că ieşim pe teren în repriza a doua şi dăm totul până mai putem. Aveam schimbări pregătite, aveam jucători pregătiţi să intre, dar după ce s-au marcat golurile, pur şi simplu niciunul dintre noi nu voia să iasă de pe teren şi am vrut să terminăm meciul ăsta învingători, aşa cum s-a întâmplat”, a declarat Puşcaş, la TVR.

Selecţionerul Cosmin Contra a declarat, vineri seară, după victoria cu scorul de 4-2 obţinută de naţionala de tineret în partida cu Anglia, de la Campionatul European under 21, că acest succes îl bucură enorm. El a lăudat inspiraţia jucătorilor şi antrenorului Mirel Rădoi şi a menţionat că actualul lot U21 vs “duce greul” primei reprezentative în următorii ani.

Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.

Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 (penalti), Ianis Hagi ’85, Coman ’89, ‘90+3

În celălalt meci al grupei, de la ora 22.00, se întâlnesc Franţa şi Croaţia.