Premiile SUCCES – o competitie dedicata tinerilor de exceptie din Romania organizata de Asociatia Succes in Educatie si Sport

Asociatia Succes in Educatie si Sport este un ONG ce activeaza in domeniul educational si sportiv din Romania. Aceasta asociatie este specializata in programe de formare profesionala in domeniul medical si sportiv iar cercetarile indelungate au dus la crearea a mai multor cursuri precum: prim ajutor, recoltare si injectii, urgente medicale pediatrice, instructor de fitness, instructor de aerobic.

Incepand cu acest an Asociatia Succes in Educatie si Sport a lansat un concurs dedicat tinerilor de exceptie din Romania: Premiile SUCCES

Toti cei care au pana in 30 de ani, au excelat in timpul studiilor universitare/postuniversitare, s-au implicat in activitati sociale sau de voluntariat, se remarca in mod pozitiv in mediul profesional au sanse sa castige premiul cel mare in valoare de 1000 lei.

„De ce oferim acest premiu? Pentru ca dorim sa cautam cel mai de SUCCES tanar din Romania, care s-a facut remarcat atat in mediul profesional cat si in cel educational (facultate – master). Excelenta trebuie recunoscuta, premiata si incurajata!” ne comunica Panait Mihai Vlad – presedintele Asociatiei Succes in Educatie si Sport

Premii

Locul 1 – diploma de merit si 1000 lei

Locul 2 – diploma de merit si cadouri din partea sponsorilor

Locul 3 – diploma de merit si cadouri din partea sponsorilor

Criterii de jurizare

Varsta – pana in 30 ani.

Performantele educationale, in mod special cele din timpul facultatii/master

Realizarile profesionale.

Nivelul de inteligenta.

Implicarea in activitati sociale.

Se pot inscrie la aceasta competitie toti cei care locuiesc in Romania si au pana in 30 de ani.

Departajarea se face in functie de performantele educationale, realizarile profesionale, implicarea in activitati de voluntariat si activitati sociale.

Jurizarea este realizata de catre reprezentanti ai Asociatiei Succes in Educatie si Sport dar si membrii din zona academica, presa si economica.

Inscrierile se fac pe site – https://premiilesucces.ro/