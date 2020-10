Pompe funerare Cluj incluse in mecanismul performant 07Funerare

Aparitia primei firme de servicii funerare din Romania a insemnat un proges real in ceea ce priveste implicarea apartinatorilor in organizarea inmormantarii. Mi se pare inuman si nedrept sa lasi un apartinator singur in fata unei provocari asa de mari!

Cu sufletul ravasit, el nu va avea logica necesara si nici puterea fizica si spirituala de a se ocupa de toate etapele tristei ceremonii.

Si totusi (parafrazandu-l pe Eminescu) in trecut vedeai sotia indoliata dupa certificatul de deces, copilul decedatului la cumparaturi, fratii si surorile acestuia alergand dupa masina sau caruta sa se asigure transportul sicriului la cimitir.

De la aparitia firmelor de pompe funebre capabile de performanta, fiindca se implica si in repatrieri, cineva a avut o ideea mareata: a pus la punct primul mecanism funerar national, care merge ceas si non-stop.

Evident ca si pompe funebre Cluj au fost incluse in baza de date a dispeceratului national 07Funerare, deoarece corespunde pe deplin politicii funerare a acestui mecanism performant.

07Funerare inscrie in baza sa de date firmele de pompe funebre corecte fata de clientii lor.

Prima conditie demonstreaza maxima seriozitate si disponibilitate.

Programul non-stop face diferenta intre o firma ce face parte din acest mecanism performant si alta care nu a fost acceptata. In domeniul funerar, comoditatea descalifica.

Apartinatorul nu poate astepta cu mortul pe pat pana raspunde operatorul de servicii funerare, fiindca ii este teama sa nu intepeneasca si sa nu mai poata fi toaletat cu grija, imbracat si imbalsamat. Totul trebuie facut la timp si programul non-stop reflecta disponibilitatea firmei respective de a se implica in inmormantare sau comoditatea salariatilor ei.

Angajatii de la pompe funebre ar trebui sa fie ca soldatii la datorie, fiindca moartea soseste pe nepregatite de cele mai multe ori. Sa nu primeasca raspuns, cand el suna disperat sa ii se acorde ajutor, este o jignire si o trauma infioratoare pentru apartinator.

07 Funerare asigura pe toata lumea din Romania ca va primi raspuns la apel si la ora 23 sau 24, dar si la 1 sau la 5 si mai ales ca firma respectiva se va implica atat cat doreste familia indurerata in organizare.

Un alt principiu care departajeaza acceptarea firmelor in baza de date a dispeceratului funerar national este onestitatea.

Firmele de pompe funebre trebuie sa aiba compasiune fata de cei care pierd o persoana draga si nu sa profite de vulberabilitatea lor.

Servicii funerare Cluj are in stoc toate lucrurile necesare si in acest fel, apartinatorii nu sunt obligati sub nicio forma sa faca alte drumuri.

Un alt detaliu care demonstreaza politica trasnparenta a firmelor de pompe funebre fata de apartinatori consta in faputul ca personalul firmei nu ia nicio decizie, pana nu consulta familia si ofera numai serviciile solicitate.

Daca apartinatorul a cerut imbalsamare speciala care pastreaza corpul neinsufletit conservat 10 zile, se va face dupa voia acestuia, dar salariatii firmei nu vor face si un machiaj facial, in cazul in care serviciul nu este solicitat.

Produsele aflate in stocul firmei sunt de cea mai buna calitate si nu costa scump, dar ele nu sunt alese de prestatorii de servicii, ci de apartinatori.

Familia decedatului hotaraste din ce esenta lemnoasa va fi sicriul, care va fi culoarea acestuia, pretul si modelul de pe capac.

Firma nu preseaza familia sa accepte vreun serviciu impotriva vointei acesteia.

Servicii funerare Cluj de calitate premium inseamna de asemenea:

-masini funerare curate si functionale pregatite pentru transportul funerar. Asta inseamna ca autorizatia masinii este vizata la zi, soferii nu au comis infractiuni sau nu au avut permisul suspendat, ci sunt adevarate modele de viata.

Soferii de la firma prezentata mai sus sunt profesionisti, rabdatori, punctuali si politicosi.

-se pot ocupa cu ajutorul partenerilor si de coroane funerare din flori naturale, in cazul in care nu exista un atelier special in care acestea sa fie facute pe loc, dar si cu livrarea mancarii sau cu realizarea pachetelelor cu mancare ce vor fi impartite.

O firma de pompe funebre care se respecta preia decedatul urgent din locul in care a avut loc decesul pentru a preveni taumele sufletesti ale apartinatorilor si ca totul sa fie facut la timp.

La o inmormantare nu se admit intarzieri ca la o nunta, ci toata lumea trebuie sa fie punctuala.

E greu sa iti moara cineva apropiat, dar si mai apasator este sa nu ai cui sa ii soliciti ajutorul si sa vezi cum mortul se raceste, se invineteste si sa stii ca nu a fost pregatit pentru a fi asezat in sicriu!

Orice intarziere aduce un surplus de suferinta,

07 Funerare.ro asigura informatii referitoare la intreaga retea serioasa din tara de firme de pompe funebre, reusind sa le reuneasca pe site-ul sau si sa ofere informatii utile despre fiecare furnizor de servicii de profil in parte.

Prin urmare, daca nu stii adresa firmei de pompe funebre din cartierul tau, dispeceratul national 07 Funerare te directioneaza catre cea mai importanta firma din vecinatatea ta.

Ideal este sa gasesti o firma in apropiere, fiindca pe trasee mai mari se achita mult mai mult.

Gandurile mele pline de recunostinta se indreapta catre cei care au proiectat serviciile lor, gandinsu-se la mortii si sa le usureze lor durerea sufleteasca apartinatorilor.

Sa iti insusesti toate informatiile utile din timp, fiindca situtia de criza te tulbura si nu mai poti procesa tot ce citesti!

Firma de pompe funebre actioneaza in penumbra iar oamenii din jur nu vor stii cat de mult s-a implicat in organizarea inmormantarii.

Iubesc firmele de pompe funebre oneste si nu aleg nicio firma care nu se afla pe site-ul07Funerare.ro.