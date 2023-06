Paul Georgescu a înotat 5 din 7 cele mai provocatoare strâmtori ale lumii, ultima fiind Strâmtoarea Gibraltar

Paul Georgescu a înotat 5 din 7 cele mai provocatoare strâmtori ale lumii, ultima fiind cea din Gibraltar.

5 – dintre cele mai provocatoare stramtori ale lumii a inotat romanul Paul Georgescu, ultima fiind Stramtoarea Gibraltar (16 km, din Spania in Maroc in 3h 46 minute).

7 – Oceans Seven este proiectul pe care Paul urmareste sa-l duca la capat, ce include 7 dintre cele mai dificile, pline de necunoscut, periculoase, dar si tentante stramtori de pe glob. Au mai ramas 2: Tsugaru Strait (Japonia – 20km) si Cook Strait ( Noua Zeelanda – 26 Km)

DOAR 22 – de persoane au reusit pana in acest moment sa traverseze toate aceste 7 stramtori.

3 – inotatori a mai avut Paul alaturi in traversarea Canalului Gibraltar: fostul poloist roman Serban Fratila, campion national la inot in ape libere, Kate Steels – Woman of the Year 2021 in inotul in ape libere si Fiona Cullinane, 21 de ani- cea mai tânără inotatoare care a trecut Canalul Nordic.

Totodată aceasta performanta reprezinta atât cea mai rapida traversare romaneasca cat si prima fara costum de neopren.

In 2012 Călin Chiprianov şi Nicolae Leţ, înotători ai Clubului Orca din Cluj-Napoca au fost primii romani care au traversat stramtoarea cu costum de neopren in 4 ore si 44 de minute.



“După ce in octombrie anul trecut am fost opriti din cauza cetii, iata ca, in sfarsit, am dus la capat si aceasta traversare.

Pentru mine a fost un eveniment special pentru ca am inotat alaturi de oameni frumosi si deosebiti

Serban Fratila, de care ma leaga o prietenie îndelungată fiind fost jucator de polo.

Tatal si fratele lui au fost printre cei mai buni portari de polo ai tarii noastre, reprezentand România la cel mai inalt nivel.

Kate Steels , o prietena si o inotatoare extraordinară. In 2021 am fost amandoi desemnati de catre World Open Water Swimming Association man & woman of the year. De atunci imi doream ca intr-o zi sa avem oportunitatea sa inotam împreună.

Fiona Cullinane este cea mai tanara inotatoare care a reusit sa traverseze cel mai dificil canal din lume – Canalul Nordic.

Cu o asemenea echipa si mai ales cu o asemenea energie pozitiva orice este posibil.

Mai jos sunt cateva filmulete din timpul inotului.

Next stop: Tsugaru Channel”, a declarat Paul Georgescu.