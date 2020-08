Nutritik Performance, prima companie privată din România care realizează o coordonare a pregătirii prin măsuratori de ultimă generație

Silviu Anastase, antrenorul federal la înot în cadrul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, împreună cu partenerul său, Alexandru Maftei, nutriționist sportiv masterand în Marea Britanie, care i-a fost elev timp de 12 ani, a înființat anul acesta compania Nutritik Performance, care a fost creată pentru a acoperi necesitățile obligatorii ale sportului de performanță.

”Într-o lume a performantei in care orice detaliu contează, venim cu suportul necesar astfel încât dirijarea pregătirii sportive să se concentreze pe nevoile actualizate ale înaltei performanțe. Nu putem crea performanță și măiestrie sportiva fara a masura (dirija) intreg procesul de pregatire in directia potrivita tinand cont de o individualizare masurata permanent inca de la primii pasi in performanta. Ce oferim noi? Oferim un plan de pregatire complet in care se vor regasi toate instrumentele necesare unui antrenor care in baza colaborarii cu noi va reusi sa isi planifice munca realizand programe de antrenament reale si care vor fi directionate tintit si eficient pentru fiecare sportiv pe care il are in pregatire.

Suntem prima companie privată din România care realizează o coordonare a pregătirii prin măsuratori de ultimă generație.

Dispunem de sistemul cardio-metabolic K5 de la COSMED care ne confera posibilitatea de a testa sportivii in mediul specific sportului pe care il practica. Acesta ne da posibilitatea de a monitoriza diversi parametrii cardio-pulmonari, iar in baza unei analize ulterioare putem stabili zonarea individuala a efortului, alaturi de stabilirea consumurilor de oxigen in functie de tipul de efort desfasurat, consumul energetic si sursele energetice pe care individul le acceseaza.

Testarea la efort se adreseaza sportivilor care doresc imbunatatirea pregatirii sportive, acestia devenind capabili sa se alimenteze corect si suficient, conform cerintelor individuale. In functie de specificul ramurii sportive, aceste determinari se vor realiza cam de 3-4 ori pe sezon, in cadrul fiecarei etape de pregatire pentru a monitoriza schimbarile si progresele efectuate, iar varsta optima de la care se recomanda testarea este data de momentul in care sportivul devine competitiv in domeniul sau (ex: 13-14 ani).

Pentru ca procesul de antrenament sa fie complet, Nutritik vine si cu planuri nutritionale individualizate, create in baza testarilor efectuate. Pe langa optiunea testarii la efort, sistemul K5 determina si rata metabolica de repaus a sportivului, astfel vom stii cu exactitate care va fi consumul acestuia, atat in repaus, cat si pe durata efortului, conform intensitatii desfasurate. Astfel, putem stabili un plan alimentar concret, individualizat, optim pentru indeplinerea obiectivelor personale, plan in care se va regasi si periodizarea suplimentelor sportive (evaluarea acestora, riscuri, recomandari, doze, etc).

Fără a măsura, nu vei avea control, iar dacă nu ai control nu vei reuși să te pregătești eficient”, se arată în comunicatul oficial al companiei.

