“Nu renunța la visul tău”, cu Bănel Nicoliță – Podcast Business Philosophy

“Nu renunța la visul tău”, cu Bănel Nicoliță se numește Podcastul Business Philosophy.

DESCRIERE:

00:23 – Ce simbolizează nr. 16, cu care a debutat în Liga I și la națională “Când am venit la Steaua, mi s-a oferit nr. 7 al lui nea Marius (n.r – Lăcătuș). Dar nu am vrut, pentru că era prea greu pentru mine.

Și am cerut nr. 16, pentru că este ziua mea de naștere, pe 7 (1 plus 6) ianuarie. În Franța am jucat cu nr. 25, pentru că acolo portarul de rezervă are 16. Dar și în amicale acolo jucam cu 16 și colegii râdeau de mine“

02:12 – “FCSB a început foarte bine campionatul și mă bucur din toată inima. Se mai ia lumea de mine pe stradă că nu am luat campionatul în ultimii ani, pe care l-am pierdut în ultimele etape.

Când cumperi cei mai buni jucători și ai cea mai bună echipă din România, nu mi s-a părut ok să nu iei titlul de 7 ani. Nu știu dacă mai poate să se bată cineva la momentul ăsta cu FCSB“

03:23 – Pe cine vede pe podiumul acestei ediții a Superligii. “Pe CFR, desi a pierdut în Giulești, dar are jucători foarte buni. Rapidul vine din urmă cu suporterii“

05:46 – De ce consideră că FCSB este Steaua istorică “FCSB este continuatoarea. Mă dor toate lucrurile astea, că suporterii sunt supărați, dezamăgiți, împărțiți.

Îmi pare foarte rău pentru toată nebunia asta. Dacă eu îi spun fetei mele ‘tati, eu am jucat la Steaua’. Iar ea îmi zice ‘tati, uite, scrie FCSB“

07:34 – Ce părere are de poziționarea lui Lăcătuș vizavi de litigiul Steaua – FCSB. “Îl iubesc prea mult, îl respect prea mult.

Nu aș putea o secundă să vorbesc de foste glorii ale Stelei, care au scris istorie. L-am avut președinte, antrenor și e omul care m-a ajutat foarte mult și m-a învățat multe lucruri. Și să vin acum să spun ceva despre el, nu am sufletul ăsta“

08:31 – Ce legătură mai are cu foștii EuroFantastici, Olăroiu, Mirel, Marin, etc. “Cu toți țin legătura, avem un grup pe whatts app. Cu unii chiar avem echipă, înscrisă la Victory Cup. Și ne întâlnim acolo, Neaga, Rădoi, Dică, Petre Marin, Bourceanu. Am rămas o familie“

12:03 – Despre copiii de la Academia, care îi poartă numele și cât de important e pentru ei să fie prezent la antrenamente

14:20 – Rolul nefast al părinților toxici asupra copiilor “Părinții se cred antrenori ai copiilor. Am avut un caz, în care a fluierat arbitrul un fault și copilul a plecat înainte cu mingea.

Eu i-am strigat copilului ‘Stop’. Tatăl lui, de partea cealaltă a gardului, i-a zis copilului – ‘Du-te și dă gol‘. Eu nu am avut un părinte să îmi aducă apă, eu am băut de la fântână, de unde puteam.

Tatăl meu, la 10 ani, mi-a zis să mă las de fotbal, să mă duc la prașilă. Făceam 3 lucruri deodată – mă lua taicămio la prașilă la 5 dimineața. La 7 veneam acasă, mă schimbam și mă duceam la școală. Dar jucam și fotbal“

18:10 – Nu m-am gândit nicodată că fotbalul o să mă salveze. Familia, să am o viață frumoasă, liniștită. Fotbalul era singurul lucru pe care puteam să-l fac să ies din groapa asta cu șerpi

19:00 – Relația cu Dumnezeu 20:40 – Doar eu am fost de vină când mi-am pierdut soția, copiii, după ce am făcut la club la Făurei. “Eram pe Decebal, iar când mi-a venit farfuria cu mâncare, am împărțit-o cu niște copii din Ucraina“

25:14 – Despre ce faci Hagi la Academia care îi poartă numele “E incredibil ce face acel om la Academie. Nu am văzut vreun om mai dedicat și mai focusat decât el

27:35 – Despre momentul când a evitat să îi toarne la Comisia FFR pe suporterii timișoreni. “Sunt un om foarte puternic. Dar până la urmă sunt și eu om… ajungeam acasă și plângeam. Și plângeam și plângeam…“

29:30 – Momentele când a fost șantajat și trădat de tatăl lui. 34:01 – Au fost la nea Gigi, au cerut bani în lipsa mea, în 2004/2005 când eram în cantonament în Turcia. Familia mea m-a trădat.

MM Stoica mi-a zis apoi și am început să plâng. M-a sunat un prieten care mi-a zis că părinții mei sunt pe la bancomat și schimbă euro. I-am zis tatălui că nu o să-l iert… îi făcusem salariu 20 și ceva de milioane pe lună. În afară de mama și Dumnezeu, nu a fost nimeni în spatele meu‘

42:08 – Momentul de după autogolul cu Real Madrid. “Am plâns foarte mult, numai eu știu prin câte am trecut. 44:45 – Cum a gestionat relația cu Gigi Becali “La noi nu a fost problema asta.

47:37 – Ce șanse de calificare dă tricolorilor la Euro, după ce a fost cu naționala la ultimul turneu final “Nu mai sunt echipe mici, dar depinde doar de noi. Avem o echipă națională bună, dar nu mai avem jucători foarte buni.

Care să joace în campionate puternice afară. Acolo e problema, noi aveam un Mutu, Chivu, Raț, Bănel, Rădoi, Dică, Ghionea. Dar toți ‘Champions League‘ tată, jucau toți. Nu mai avem jucători, în afară de Răzvan Marin, care joacă la Empoli“

