Master în “casa” lui Messi

Ploieșteanul Mihai Constantinescu s-a numărat printre absolvenții unui curs de fotbal business organizat de FC Barcelona.

Într-un moment în care fotbalul românesc pare să fi epuizat soluțiile de redresare bazate pe talent, salvarea poate veni prin profesionalism. Asta crede și Mihai Constantinescu, fără nicio legătură cu regretatul cântăreț, un ploieștean care s-a numărat printre absolvenții unui curs de fotbal business organizat de FC Barcelona.

Fără a avea în spate o experiență fotbalistică considerabilă, dar cu un bagaj bine încărcat din punct de vedere al managementului afacerilor, în cei peste 25 de ani în care a urcat treaptă cu treaptă în plan profesional, ajungând chiar și director de cazinou în California, Mihai a decis să revină în țară, după zece ani petrecuți peste Ocean și să dea curs unei chemări interioare mai vechi. Aceea de a activa în sprijinul sportului. Avea încă din America două licențe de antrenor pentru copii, dar a considerat că pentru a găsi calea unei oportunități profesionale deosebite e nevoie de studii, mai mult decât de experiența de pe teren.

Un an la FC Barcelona

Cu un dosar complet, garnisit de recomandări la cel mai bun nivel din partea Federației Americane de Fotbal, ploieșteanul a urmat cursurile unui Master la FC Barcelona cu o specializare pretențioasă, fotbal business, la Institutul care poartă numele fostului mare fotbalist Johan Cruyff. ”O perioadă de neuitat petrecută la unul dintre cele mai mari cluburi din lume unde organizarea, la orice nivel, este fără cusur. Lectori la Masterul de fotbal business au fost nume cunoscute în peisajul fotbalului mondial. Lista este una relevantă pentru modul cum se lucrează și cuprinde, printre alții, personalități marcante precum Marcos Picallo Aquilar (F.C.Barcelona), Daniel Martin (Group Chief Financial and Operations Officer at Al Jazira Sports and Cultural Club of the UAE Pro-League) sau Richard Denton (Academic Director of the Master in Sport Management at Johan Cruyff Institute Amsterdam) ”, a punctat Mihai Constantinescu.

Practica a fost făcută atât la clubul organizator, FC Barcelona, cât și alte trei grupări importante din fotbalul spaniol, Athletic Bilbao, Real Sociedad și Alaves organizate, în cele mai mici detalii, la un nivel ridicat de profesionalism.

La Institutul Johan Cruyff s-a specializat, în urmă cu câțiva ani, și regretatul fost mare internațional Didi Prodan. Doar trei români, amintitul Prodan, Vlad Iacob și Mihai Constantinescu au reușit, până acum, să obțină o licență din partea unui institut unanim recunoscut pe plan mondial, unde cursurile au durat un an, venind evident la pachet cu niște cheltuieli consistente. “Au fost cursuri făcute la fața locului, nu online”, a precizat românul.

Managementul fotbalului de la A la Z

Cu diploma de la FC Barcelona în buzunar ploieșteanul Mihai Constantinescu vrea, acum, să ofere o mână de ajutor fotbalului românesc. ”Urmăresc atent, de mulți ani, ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Cred că este momentul pentru a face pași corecți pe calea unui management sănătos la cluburi. În organizarea fiecărui club trebuie concepute proiecte și strategii pentru asigurarea în totalitate a bugetului, trebuie evaluate toate sectoarele și gândite strategii pe termen mediu și lung. Reorganizarea departamentelor din structura organizatorică a clubului, reducerea costurilor inutile și focusarea pe crearea de academii proprii, cred că acestea sunt secretele unei performanței corect construite și, nu în ultimul rând, al identificării unei surse de finanțare proprii”, a mai afirmat Mihai Constantinescu, care este un susținător fidel al Petrolului, echipa copilăriei sale, pe care nu a uitat-o indiferent în ce colț al lumii a locuit.